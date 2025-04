Rekonstrukcja rządu. Większa rola Domańskiego?

Rekonstrukcja rządu. Nowa rola Domańskiego?

Po serii kilkunastu rozmów "Rzeczpospolitej" z wpływowymi politykami z KO, ale też z partii koalicyjnych, nie ma wątpliwości: w ostatnich miesiącach szybko rośnie w rządzie pozycja ministra Andrzeja Domańskiego - czytamy w środowym wydaniu "Rz". Dziennik informuje, że jak tłumaczą jego rozmówcy, to już nie tylko techniczny minister od tabelek i deficytu, ale faktyczny rozgrywający w kluczowych sprawach dla rządu – od energetyki po subwencje i reformę finansów samorządów. To on nadaje dziś rytm całej koalicji. - Tabelki i deficyt to były specjalności ministrów finansów w poprzednich rządach PO. Pozycja Domańskiego jest inna, jest polityczna - przekonuje jeden z informatorów "Rz". Gazeta zwraca uwagę, że Andrzej Domański sprawnie prowadzi dziś posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, kieruje debatą o podatkach, długofalowym budżecie i inwestycjach, a przy tym nie unika trudnych, także typowo politycznych wyzwań. Jest go wszędzie coraz więcej – nie tylko w salach negocjacyjnych, ale też w debacie publicznej, stał się twarzą nowej gospodarczej strategii rządu. Czy Domański zostanie wicepremierem po zapowiadanej na lato rekonstrukcji gabinetu? To pytanie coraz częściej pada na rządowych korytarzach - czytamy.

Domański o słowach Glapińskiego

- Wiemy jakie są konsekwencje niższych stóp procentowych, łatwiej inwestować. Niższe stopy procentowe są dobre dla gospodarki, są dobre dla gospodarstw domowych, które spłacają kredyty lub planują zaciągać nowe kredyty (...) Mnie oczywiście - jako ministra finansów - cieszy to, że prezes Glapiński (Adam Glapiński - PAP) dzisiaj dokonuje takiego gołębiego zwrotu" - powiedział Andrzej Domański na początku kwietnia. Prezes Narodowego Banku Polskiego na czwartkowej konferencji prasowej powiedział, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych. Następnie ocenił, że obniżka stóp procentowych może nastąpić zarówno w maju, jak i w czerwcu, i w lipcu. Podkreślił, że jego zdaniem nie powinien być to cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji.

ZOBACZ GALERIĘ: Prezes Glapiński gospodarzem ECOFIN

Prof. Antoni Dudek o Glapińskim przed TS, spektaklu u Ziobry i dożywociu dla Tuska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.