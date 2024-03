Rekonstrukcja rządu Tuska. Krążą znane nazwiska

Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, tradycyjnie spotkał się z dziennikarzami. Jedno z pytań dotyczyło możliwej rekonstrukcji i wymiany ministrów. Premier oczywiście nie podał szczegółów, ale jego wypowiedź na pewno daje do myślenia. - Jeśli ktoś z rządu będzie chciał wyjechać do Parlamentu Europejskiego, to przede wszystkim musi wygrać wybory. Żeby wygrać wybory w roli ministra, to trzeba mieć bardzo poważne osiągnięcia. Zobaczymy, która z pań i panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, że otrzymają szansę w wyborach europejskich - stwierdził dyplomatycznie szef rządu.

Portal Onet dotarł jednak do szczegółów możliwej rekonstrukcji. Mówi się o tym, że Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Hetman oraz Czesław Siekierski. Ponoć praca ministra aktywów państwowych nie jest oceniania zbyt wysoko przez wolne tempo zmian w spółkach Skarbu Państwa. - Oczywiście Budka jest też ograniczony statutami spółek. Przypominam, że jednak obóz władzy przejął tę władzę co najmniej miesiąc później, niż powinien przejąć. Po to Prawo i Sprawiedliwość trzymało się władzy - analizował w programie "Stan wyjątkowy" Kamil Dziubka.

