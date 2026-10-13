RCB ostrzegło mieszkańców dwóch województw. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy

- RCB wydało alert o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę we wtorek, 13.10 nad ranem, informując o operowaniu polskiego lotnictwa w przestrzeni RP.
- Ostrzeżenie dotyczyło osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
- Alert został odwołany około godziny 4:33, ponieważ atak powietrzny na Ukrainę zakończył się i nie stwierdzono zagrożenia dla Polski.
Komunikat o następującej treści „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego we wtorek nad ranem, około godziny 4:15.
W województwie lubelskim otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
W województwie podkarpackim otrzymali go odbiorcy w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Następnie RCB przekazało: - Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Ok. godz. 4:33 alert został odwołany. RCB wysłało do odbiorców komunikat: ALERT RCB: UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK POWIETRZNY NA UKRAINĘ. BRAK ZAGROŻENIA NA TERENIE POLSKI.