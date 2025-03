Ranking "Super Expressu" najbardziej wpływowych Polek. Na podium Gessler, Lewandowska i Olejnik

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Ranking wpływowych kobiet

Kobiety odgrywają obecnie tak samo duże znaczenie w życiu publicznym jak mężczyźni. A które panie wyróżniają się pod tym względem? Sprawdziliśmy!

W tematach kulinarnych nie ma większej ekspertki od Magdy Gessler. Już od 15 lat miliony Polaków z zainteresowaniem oglądają prowadzone przez nią „Kuchenne rewolucje”. Nawet gdy ktoś nie interesuje się sztuką kulinarną, śledzi perypetie właścicieli restauracji, których biznesy Magda Gessler stawia na nogi.

Z kolei Anna Lewandowska ciężką pracą zdobyła opinię jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w świecie sportu, mediów i biznesu. Żona Roberta Lewandowskiego, piłkarza FC Barcelony jest medalistką w karate tradycyjnym. Obecnie jest trenerką personalną, dietetyczką i osobowością medialną. Profil Lewandowskiej w Instagramie śledzi prawie 6 mln użytkowników! - Anna Lewandowska ma ogromny wpływ na młodzież - ocenia dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku.

Wśród gwiazd ze świata mediów, które trzęsą Polską, jest Monika Olejnik. Program publicystyczny „Kropka nad i” emitowany jest w TVN 24, z krótkimi przerwami, od 1997 roku. Jego prowadząca pozostaje jedną z najbardziej wpływowych dziennikarek. Olejnik upubliczniła swoją walkę z chorobą nowotworową, dzięki czemu zwróciła uwagę na potrzebę wykonywania badań lekarskich i udowodniła, że „rak to nie wyrok”.

Spośród najbardziej wpływowych kobiet w biznesie wyróżniliśmy Dominikę Kulczyk (48 l.), dziedziczkę fortuny po ojcu Janie Kulczyku. Pani Dominika jest przewodniczącą Rady Nadzorczej spółek Kulczyk Holding i Polenergia oraz szefową fundacji Kulczyk Foundation, zaangażowanej w wiele inicjatyw charytatywnych, społecznych i medialnych. Najnowszą jest bezpłatny kurs dokształcający „Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej” pod patronatem ministry zdrowia.

Z kolei polityczka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (41 l.) dynamicznie rozwija swoją karierę. Kieruje resortem rodziny, pracy i polityki społecznej, a jej notowania rosną. Mówi się, że jest zaufaną wicepremiera, ministra cyfryzacji i wiceszefa Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego (45 l.). Była poważnie rozważana na kandydatkę Lewicy w wyborach prezydenckich.

Znaczące polityczki

Kolejną znaczącą kobietą w polityce jest Barbara Nowacka (50 l.). Jako minister edukacji konsekwentnie wprowadza reformę szkolnictwa, zgodną z duchem świeckiego państwa, co budzi sprzeciw opozycji. Pozycja Nowackiej w Koalicji Obywatelskiej umacnia się, a sama szefowa resortu edukacji jest chętnie zapraszana do mediów.

Reprezentująca Konfederację Ewa Zajączkowska-Hernik (35 l.) zadebiutowała w roli europosłanki i trzeba przyznać, że należy do jednych z najbardziej aktywnych polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Z pewnością jeszcze o Zajączkowskiej-Hernik nie raz usłyszymy.

Ulubienicą internautów jest z kolei Maria Jeleniewska (22 l.). Pojawiła się na TikToku mając zaledwie 14 lat i przyciągnęła uwagę swoją aparycją oraz rozwojem osobistym. Dała się poznać m.in. jako tancerka czy zawodniczka karate, jest zapraszana jest na ważne wydarzenia sportowe i kulturalne. Aktualnie Jeleniewska debiutuje w „Tańcu z gwiazdami”. Obserwuje ją w internecie łącznie 13 mln ludzi!

Małgorzata Rozenek-Majdan ( 47 l.) jest jedną z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Stacja TVN chętnie realizuje jej pomysły. Tak powstała najnowsza produkcja "Bez kompleksów" - program, w którym kobiety przechodzą metamorfozy. Rozenek-Majdan odnosi też sukcesy w polityce, ponieważ dzięki jej zaangażowaniu Sejm przyjął ustawę o in-vitro.

Aż 8 z 10 polskich medali na olimpiadzie w Paryżu w 2024 r. zdobyły kobiety. Na uwagę zasługuje złota medalistka we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław (31 l.), która niedawni znalazła się na liście kandydatów do prestiżowej nagrody Laureus World Sports Award.

Eksperci komentują

Dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku: Zestaw w rankingu jest dobry, dlatego że to dla każdego coś miłego, choć zależy na kogo te osoby mają wpływ. Pani Kulczyk jest wpływową osobą w świecie biznesu i być może polityki, bo to tak się przekłada. Z kolei influencerka może mieć wpływ na młode pokolenie i w ogóle te średnio młodsze. Z tego zestawienia moim zdaniem na młodzież wpływ ma Anna Lewandowska i Rozenek-Majdan. Pani Mirosław na pewno ma wpływ na młodych sportowców itd. Nie ma jednej takiej ikony w Polsce, która by oddziaływała na wszystkie grupy.

Dr Sergiusz Trzeciak, politolog, specjalista ds. wizerunku: Mamy tu miszmasz osobowości z różnych światów, które mają wpływ na swoje dziedziny. Magda Gessler ma wpływ na preferencje kulinarne Polaków, a Monika Olejnik na preferencje polityczne, ale w drugą stronę to nie działa. Z kolei influencerzy mają większy wpływ na internautów. Aby ocenić ten wpływ wszystkich osób w tym zestawieniu, trzeba by znać metodologię i wskaźniki wpływu.

