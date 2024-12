Rafał Trzaskowski apeluje. Nagłe wystąpienie noworoczne

co o tym sądzicie?

Silna Polska to bezpieczna Polska

Rafał Trzaskowski w swoim wystąpieniu skupił się na priorytetach, które jego zdaniem są kluczowe dla przyszłości kraju. Szczególną uwagę poświęcił bezpieczeństwu, zarówno militarnemu, jak i społecznemu.

„Polska jest i musi pozostać bezpieczna. W tej sprawie nie ma miejsca na kompromisy. Nakłady na obronę narodową to kluczowa sprawa. Chciałbym, żeby w 2026 roku ten budżet był jeszcze wyższy, abyśmy osiągnęli poziom 5% PKB przeznaczonego na wojsko” – zapowiedział.

Podkreślił również, że siła państwa opiera się nie tylko na nowoczesnym sprzęcie wojskowym, ale przede wszystkim na stabilnym społeczeństwie. „Armia jest tak silna, jak silne jest tworzące ją społeczeństwo” – dodał.

Odbudowa wspólnoty narodowej – najważniejsze wyzwanie 2025 roku

Prezydent Warszawy wskazał, że jednym z kluczowych celów na nadchodzący rok musi być odbudowa narodowej wspólnoty.

„2025 rok stawia przed nami wielkie zadanie, jakim jest odbudowanie wspólnoty narodowej. Ktoś próbował nam wmówić, że istnieje Polska bardziej i mniej rozwinięta. Ktoś próbował nas dzielić według naszych poglądów” – mówił Trzaskowski, apelując o szukanie porozumienia i jedność ponad podziałami.

Cytując ks. Józefa Tischnera, przypomniał: „Zło jest w tym, że dobre istoty ustawiają się naprzeciw siebie jako wrogowie. Nie dajmy się już więcej podzielić”.

Solidarność społeczna i inwestycje w przyszłość

Trzaskowski poruszył również temat solidarności społecznej, wskazując, że każdy obywatel – niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji materialnej – powinien mieć dostęp do tych samych usług publicznych.

„Solidarność to też zwalczanie nierówności. Bez względu na to, czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście, czy jest zamożny, czy żyje skromnie, ma prawo do dobrych usług publicznych, szkoły, opieki medycznej czy transportu publicznego” – zaznaczył.

Jako kluczowe dla przyszłości kraju wymienił także inwestycje w edukację i innowacje. „Musimy inwestować w edukację, która przygotuje młodzież na wyzwania nowoczesnego świata. W naukę, która uczyni z Polski lidera w zakresie technologii i innowacji” – powiedział, podkreślając, że młodzi ludzie są siłą napędową dla dalszego rozwoju Polski.

Przyszłość w naszych rękach

Na zakończenie Trzaskowski wyraził wiarę w ogromny potencjał Polski i Polaków.

„Przyszłość jest w naszych rękach. Te słowa oznaczają obowiązek konkretnego działania. Musimy stworzyć kraj, w którym młodzi ludzie będą mogli realizować swoje ambicje i marzenia. Polska to kraj o ogromnym potencjale. Mamy talenty, mamy zasoby, mamy niezwykłą historię” – mówił.

Zakończył swoje przemówienie życzeniami dla wszystkich Polaków: „Wspólnie możemy uczynić z 2025 roku czas przełomowych zmian. Życzę Wam, aby przyniósł spokój, zdrowie i spełnienie marzeń. Cześć!”.

Poniżej galeria zdjęć z odwiedzin na grobie ks. Tischnera.

