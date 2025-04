Rafał Brzoska poucza Niemców! O co chodzi?

musiała go uspokajać

Rafał Brzoska podkreślał, że dotychczasowa forma globalizacji dobiegła końca. Wskazał także na błędy, jakie popełniły Niemcy, polegając na rosyjskich surowcach i koncentrując się na rynku wewnętrznym. Zamiast tego, przedsiębiorca zaproponował, aby Niemcy zaczęły postrzegać kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Chorwacja czy kraje bałtyckie, jako równorzędnych partnerów, a nawet wzór do naśladowania.

- Straciliście wiele, polegając na rosyjskich surowcach i rynku wewnętrznym. Niemcy powinny inaczej patrzeć na Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Chorwację czy kraje bałtyckie – jak na partnerów, a czasem wzór – mówił.

Rafał Brzoska skrytykował niemieckie podejście "wiemy lepiej", zarzucając Niemcom brak otwartości na nowe trendy i innowacje. Zauważył, że Niemcy, mimo swojej potęgi gospodarczej, są zbyt izolowane i powinny zacząć słuchać, obserwować i uczyć się od innych.

- Niemcy powinny zrozumieć, że obok nich wyrastają nowe potęgi gospodarcze. To dumny kraj z mocnymi firmami, ale też bardzo izolowany. Może nadszedł czas, by nie tylko mówić innym, jak ma wyglądać świat, lecz także słuchać, obserwować i uczyć się – tłumaczył.

Brzoska stawiał też trudne pytania o innowacyjność niemieckiej gospodarki, pytając o globalne marki cyfrowe porównywalne do Spotify czy polskiego AI-start-upu Eleven Labs.

- Poza SAP-em, czy są globalne cyfrowe marki z Niemiec, porównywalne do Spotify czy polskiego AI-start-upu Eleven Labs? Niemcy wierzyli, że wszystko z ich rynku zawsze wygra – przez lata tak było. Ale wszyscy popełniają błędy, prawda? – dodał.

Deregulacja po polsku

Brzoska, jako szef zespołu SprawdzaMY, opowiada o procesie deregulacji w Polsce, który ma na celu ułatwienie życia obywatelom i przedsiębiorcom. Podaje przykład zmiany przepisów dotyczących możliwości rezygnacji kobiety z nazwiska męża po rozwodzie, a także kwestii płatności w branży budowlanej.

- Dotykamy też kwestii fundamentalnych, niekiedy wręcz życia i śmierci małej lub średniej firmy – podkreślał.

Brzoska odniósł się również do kwestii etosu pracy, który jego zdaniem w Europie upadł. Uważa, że ciężka praca nie powinna być powodem do wstydu, a wręcz przeciwnie – powinna być doceniana. Skrytykował ideę nieograniczonych wydatków socjalnych i czterodniowego tygodnia pracy, argumentując, że obniżają one konkurencyjność.

- To stało się słabością Europy, nawet Polski. Ciężka praca bywa uznawana za wstyd. Rodzice powtarzali mi: „Jeśli nie chcesz oszukiwać ani kraść, możesz coś osiągnąć tylko ciężką pracą”. Musimy wrócić do tych korzeni, jeśli chcemy wygrywać. Nie ma więc miejsca na nieograniczone wydatki socjalne czy czterodniowy tydzień pracy"– mówił Brzoska.

Polska jako wzór innowacyjności

Rafał Brzoska chwalił Polskę za otwartość na innowacje i wskazuje na Niemcy jako kraj, który powinien się od Polski uczyć. Podkreślił, że Polska przestaje być montownią Europy i USA, jednocześnie utrzymując niskie bezrobocie.

- Kiedy jadę dziś przez Niemcy i widzę w telefonie tylko UMTS lub 3G, mówię sobie: w Polsce nie mieliśmy tak słabego internetu od sześciu lat – stwierdził.Lekcje dla Niemiec: Zmiana kursu i otwartość na partnerstwo

Biznesmen wskazał, że Niemcy powinny zmienić kurs i otworzyć się na współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i negatywnie ocenił niemiecki konserwatyzm rynkowy i obawę przed konkurencją.

- Niemcy skupili się na świetnym przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym i stalowym, często opartym na tanim rosyjskim gazie. Czy wyłączenie atomówek było błędem? Wielu tak sądzi. Przyznanie się do pomyłki nie umniejsza dumy. Uważam, że obecne okoliczności globalne są idealne, by zmienić kurs– podsumował.

