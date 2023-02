Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 8.2.2023

Rafał Bochenek zapewnia: Obronimy Czarnka

Dzisiaj ten wniosek o wotum nieufności to jest tak naprawdę próba przykrycia przez opozycję tego, co dzieje się w ich własnych szeregach - stwierdził w programie "Sedno sprawy" rzecznik rządu Rafał Bochenek, odnosząc się do głosowania nad odwołaniem Przemysława Czarnka. Pytany, że PiS obroni swojego ministra, odpowiada jednoznacznie. - Oczywiście, że obronimy - zapewnił gość Jacka Prusinowskiego.