Radosław Sikorski zwrócił się do Iranu. Chodzi o program nuklearny

We wtorek w Nowym Jorku odbyło się spotkanie Sikorski-Araghchi, na którym Radosław Sikorski w imieniu UE wezwał Iran do powrotu do rozmów z MAEA w sprawie programu nuklearnego.

Po nieudanym głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Francja zapowiedziała kontynuowanie procedury "snapback", co może doprowadzić do przywrócenia sankcji na Iran z 2015 roku.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Iran przezwycięży trudności związane z ponownym nałożeniem sankcji.

Kraje E3 (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), które aktywowały mechanizm "snapback", zadeklarowały gotowość do negocjacji z Iranem i możliwość wstrzymania procedury.

W obliczu narastającego napięcia wokół irańskiego programu nuklearnego, Polska, działając w imieniu Unii Europejskiej, podjęła dyplomatyczne kroki mające na celu przywrócenie dialogu z Teheranem. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z szefem irańskiej dyplomacji, Seyedem Abbasem Araghchim, aby zaapelować o powrót Iranu do rozmów z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

Spotkanie Sikorski-Araghchi

Spotkanie odbyło się we wtorek w Nowym Jorku, a jego głównym celem było przekazanie irańskiemu ministrowi jasnego przesłania od Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na platformie X, Radosław Sikorski "w imieniu UE wezwał Iran do powrotu do rozmów z MAEA". To wezwanie podkreśla znaczenie dialogu i transparentności w kwestii irańskiego programu nuklearnego, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń.

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Sytuacja wokół Iranu zaostrzyła się po piątkowym głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie nie udało się zniesienie sankcji nałożonych na Iran. Ambasador Francji przy ONZ, Jerome Bonnafont, w rozmowie z AFP, jasno stwierdził, że "nie mamy innego wyjścia poza kontynuowaniem tzw. procedury „snapback”". Ta procedura, jeśli Rada Bezpieczeństwa nie podejmie innej decyzji, doprowadzi do przywrócenia 28 września reżimu sankcyjnego, który obowiązywał przed 2015 rokiem. Mechanizm "snapback" jest kluczowym elementem porozumienia nuklearnego z Iranem i ma na celu zapewnienie, że Teheran będzie przestrzegał swoich zobowiązań.

W odpowiedzi na perspektywę ponownego nałożenia sankcji, prezydent Iranu Masud Pezeszkian wygłosił w sobotę telewizyjne wystąpienie. Zapewnił w nim, że Iran "przezwycięży trudności, spowodowane ponownym nałożeniem sankcji w mechanizmie „snapback”". Ta wypowiedź świadczy o determinacji Iranu do kontynuowania swojej polityki, pomimo presji międzynarodowej.

Procedura "snapback" została uruchomiona pod koniec sierpnia przez kraje E3 (Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Ich decyzja była podyktowana brakiem przełomu w dotychczasowych rozmowach z Iranem, prowadzonych w Genewie. Mimo aktywacji mechanizmu, kraje E3 podkreśliły, że "wciąż pozostaną otwarte na negocjacje z Teheranem, a ich przedstawiciele są gotowi do wstrzymania procedury". To otwiera drogę do dalszych rozmów i poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania kryzysu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Jak oceniasz Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych? Dobrze Źle Trudno powiedzieć

Wicepremier, min. @sikorskiradek spotkał się dzisiaj w Nowym Jorku z Min. SZ Iranu 🇮🇷 Seyedem Abbasem Araghchim. Szef polskiej dyplomacji w imieniu UE wzywał do powrotu do rozmów z MAEA.#UNGA80 pic.twitter.com/Kqpq0InWba— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2025