Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska! Nie gryzł się w język

- Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska na platformie X, pytając go, dlaczego nie powstrzymuje Rosji przed wykorzystywaniem Starlinków do ataków na Ukrainę.
- Sikorski zasugerował Muskowi, że zarabianie na zbrodniach wojennych szkodzi jego marce.
- Wypowiedź Sikorskiego była reakcją na analizę Instytutu Studiów nad Wojną.
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, zwrócił się do Elona Muska na platformie X.
- Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta? - napisał.
Minister spraw zagranicznych nie poprzestał na tym pytaniu.
- Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić Twojej marce - dodał.
Wypowiedź Sikorskiego była bezpośrednią reakcją na analizę opublikowaną przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną.
Analiza ISW i zagrożenie dla regionu
Według ekspertów z ISW, siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35. Celem tych działań jest przeprowadzanie ataków średniego zasięgu na tyły ukraińskie. Analiza wskazuje, że takie wykorzystanie technologii dostarczanej przez firmę Muska sprawia, iż w zasięgu rosyjskich ataków znajduje się znaczna część Ukrainy, cała Mołdawia oraz fragmenty Polski, Rumunii i Litwy.
Potrzeba wzmocnienia obrony Ukrainy
W ocenie ISW, powyższe zagrożenie podkreśla pilną potrzebę wyposażenia Ukraińców w systemy obrony bezpośredniej. Obecny sprzęt będący na wyposażeniu ukraińskiej armii nie jest wystarczający do skutecznej obrony jej infrastruktury krytycznej przed tego typu atakami.
