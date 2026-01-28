Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska! Nie gryzł się w język

Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska na platformie X, pytając go, dlaczego nie powstrzymuje Rosji przed wykorzystywaniem Starlinków do ataków na Ukrainę.

Sikorski zasugerował Muskowi, że zarabianie na zbrodniach wojennych szkodzi jego marce.

Wypowiedź Sikorskiego była reakcją na analizę Instytutu Studiów nad Wojną.

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, zwrócił się do Elona Muska na platformie X.

- Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta? - napisał.

Minister spraw zagranicznych nie poprzestał na tym pytaniu.

- Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić Twojej marce - dodał.

Wypowiedź Sikorskiego była bezpośrednią reakcją na analizę opublikowaną przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Analiza ISW i zagrożenie dla regionu

Według ekspertów z ISW, siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35. Celem tych działań jest przeprowadzanie ataków średniego zasięgu na tyły ukraińskie. Analiza wskazuje, że takie wykorzystanie technologii dostarczanej przez firmę Muska sprawia, iż w zasięgu rosyjskich ataków znajduje się znaczna część Ukrainy, cała Mołdawia oraz fragmenty Polski, Rumunii i Litwy.

Potrzeba wzmocnienia obrony Ukrainy

W ocenie ISW, powyższe zagrożenie podkreśla pilną potrzebę wyposażenia Ukraińców w systemy obrony bezpośredniej. Obecny sprzęt będący na wyposażeniu ukraińskiej armii nie jest wystarczający do skutecznej obrony jej infrastruktury krytycznej przed tego typu atakami.

