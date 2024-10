i Autor: PAP/Leszek Szymański

Co dalej?

Radosław Sikorski zabrał głos ws. Sebastiana M. Chodzi o złotą wizę

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do sprawy Sebastiana M., który jest poszukiwany w związku z wypadkiem na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku. Mężczyzna zbiegł do Dubaju, gdzie uzyskał status rezydenta. Polityk rozmawiał na ten temat z szefem dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co ustalił?