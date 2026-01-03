Radosław Sikorski skrytykował Węgry. W tle sprawa Wenezueli

- USA zatrzymały prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, wywołując międzynarodowe reakcje i dyskusje o jego przyszłości.
- Polskie MSZ odmawia komentowania działań sojusznika, podczas gdy szef resortu, Radosław Sikorski, ostro krytykuje Węgry.
- Sikorski zarzuca Węgrom wspieranie "złego konia".
Prezydent USA, Donald Trump, ogłosił w sobotę, że Stany Zjednoczone przeprowadziły udany, zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę. W jego wyniku Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali pojmani i wywiezieni z kraju. Amerykańscy urzędnicy sugerują, że Maduro stanie przed sądem w USA.
Stanowisko polskiego MSZ
Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, podczas sobotniej konferencji prasowej odmówił komentowania decyzji USA o ataku na Wenezuelę. Stwierdził: "Nie będziemy w mediach oceniać, dywagować, dyskutować o ruchach naszego sojusznika".
Komentarz Radosława Sikorskiego
Szef MSZ, Radosław Sikorski, odniósł się do sprawy w sposób pośredni, wykorzystując okazję do krytyki rządu Węgier. Na platformie X napisał: "Znowu obstawili złego konia". Komentarz ten odnosił się do wpisu węgierskiego dziennikarza, Szabolcsa Panyi, dotyczącego spotkania Nicolasa Maduro z szefem węgierskiego MSZ, Peterem Szijjártó.
Panyi zwrócił uwagę na to, że rząd Orbána, powołując się na "bezpieczeństwo narodowe", odrzucił jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat umów podpisanych z Wenezuelą (w tym dotyczących ropy i gazu) dwa lata temu. Dziennikarz zauważył również, że na stronie internetowej węgierskiego rządu nie ma wzmianki o spotkaniu Szijjártó z Maduro, które miało miejsce w Caracas w listopadzie 2023 roku. Panyi zamieścił nagranie z tego spotkania.
