Radosław Sikorski przedstawił swoje "priorytety". To na liście zajmuje pierwsze miejsce!

W poniedziałek przed godziną 6 rano Radosław Sikorski - szef MSZ i jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej w prawyborach, które wyłonią kandydata na prezydenta - opublikował wpis na platformie X, w którym przedstawił pierwszy ze swoich "priorytetów". - Dzisiaj przedstawiam Wam moje priorytety, bo czasy się zmieniły i Polska potrzebuje męża stanu z wizją - zaczął Sikorski. - Priorytet 1. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych będę wspierał budowę silnej armii, szczelnych granic i sprawdzonych sojuszy. Siła odstrasza, słabość prowokuje. Te wybory będą o bezpieczeństwie" - napisał szef MSZ.

Drugim priorytetem ma być natomiast "odbudowa wspólnoty narodowej". - Prezydent musi łączyć różne wrażliwości. W maju do zwycięstwa nie zmobilizujemy Polaków emocją antyPiS. Potrzebujemy pozytywnej wizji, języka ponad podziałami, poszanowania tradycji i dumy z tego, co w 2024 roku oznacza być Polakami. Bez wyborców konserwatywnych nie wygramy II tury - napisał.

Dzień wcześniej na spotkaniu w Przysieku koło Torunia Sikorski zapowiedział, że jego pierwszą decyzją jako prezydenta będzie odebranie Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. - Ślubuje, zrobię to pierwszego dnia - zadeklarował.

- Jeśli zostanę prezydentem, to Pałac Prezydencki nie będzie azylem dla przestępców. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli kandydować do Parlamentu Europejskiego dlatego, że pan prezydent Andrzej Duda nie tylko ich ułaskawił, ale także zatarł im wyroki. To kompletnie niedopuszczalne - grzmiał.

