Radosław Sikorski odniósł się do wojny na Ukrainie. Padły mocne słowa

Radosław Sikorski podkreśla, że sposób zakończenia wojny na Ukrainie zadecyduje o przyszłym bezpieczeństwie Europy.

Polska domaga się włączenia Europy w amerykańskie plany pokojowe, dążąc do ograniczenia zdolności agresora, a nie ofiary.

Rozważany jest 20. pakiet sankcji wobec Rosji, a problem "floty cieni" na Bałtyku stanowi zagrożenie ekologiczne i finansuje wojnę.

Jakie konkretne kroki zostaną podjęte, aby zrealizować te cele i zapewnić trwały pokój?

Radosław Sikorski wyraźnie zaznaczył, że zakończenie wojny na Ukrainie będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Europy.

- Bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny – powiedział, podkreślając strategiczne znaczenie obecnego konfliktu dla przyszłości kontynentu.

Plan USA

W kontekście medialnych doniesień o 28-punktowym planie USA dotyczącym zakończenia wojny, Sikorski wyraził oczekiwanie, że Europa zostanie włączona w proces decyzyjny.

- Oczywiście jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje – stwierdził. Podkreślił również, że celem powinno być ograniczenie zdolności agresora, a nie ofiary. - Moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji – dodał.

Sankcje wobec Rosji

W odpowiedzi na pytanie o dalsze działania UE mające na celu zniechęcenie Rosji do aktów dywersji, Sikorski wyraził nadzieję na "mocny 20. pakiet sankcji". Wskazał na osłabienie rosyjskiej gospodarki w wyniku utraty europejskiego rynku energii.

- Rosyjska gospodarka już szwankuje w rezultacie utraty najlepszego dla niej europejskiego rynku dla swojej energii. Dzisiaj musi ropę, gaz sprzedawać z dyskontem, a i stała się importerem benzyny – zauważył.

Sikorski zwrócił również uwagę na problem "floty cieni" – statków przewożących rosyjską ropę, często w niezgodnych z normami bezpieczeństwa warunkach, co stanowi zagrożenie ekologiczne na Bałtyku.

- Nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu. I też to jest proceder, który finansuje wojnę Putina – podsumował szef polskiej dyplomacji.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Zgadzasz się ze słowami Radosława Sikorskiego? Tak Nie Nie wiem