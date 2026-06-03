Radosław Sikorski o odznaczeniu Zełenskiego i Ziobrze. Nie gryzł się w język!

Karol Nawrocki zapowiedział złożenie propozycji odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, w reakcji na nadanie przez niego jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", co spotkało się z krytyką w Polsce.

Minister Radosław Sikorski skomentował doniesienia o pożyczce byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, do której wpłacała firma Zondacrypto, wyrażając zdziwienie "szczodrością" tej firmy.

Firma Zondacrypto, znana ze sponsorowania m.in. konserwatywnej konferencji CPAC i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ma nadal nierozliczone nagrody w tokenach o łącznej wartości 950 tys. zł, przeznaczone dla medalistów zimowych igrzysk.

W minionym tygodniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju nazwy "Bohaterów UPA". Posunięcie to spotkało się z szeroką krytyką w Polsce. W odpowiedzi na tę sytuację prezydent Karol Nawrocki ogłosił zamiar złożenia propozycji odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zgłosił on, aby kwestia ta została rozpatrzona podczas posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, zaplanowanego na 8 czerwca. Do tej inicjatywy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

- Jeśli order Orła Białego ma być odbierany, to czy nie trzeba by zacząć od Carycy Katarzyny, Mussoliniego i Macierewicza? - napisał na Twitterze.

Kontrowersje wokół Ziobry i Zondacrypto

W odrębnym wpisie w mediach społecznościowych, Radosław Sikorski skomentował doniesienia dotyczące Zbigniewa Ziobry. Według tych informacji, były minister sprawiedliwości miał zaciągnąć pożyczkę w Fundacji Instytut Polski Suwerennej, do której wpłaty wnosił między innymi Przemysław Kral, prezes firmy Zondacrypto. Minister Sikorski wyraził swoje zdziwienie.

- Ciekawe za co Zondacrypto była tak szczodra - stwierdził.

Firma Zondacrypto jest znana z szeregu działań sponsorskich. Była sponsorem m.in. konserwatywnej konferencji CPAC w Rzeszowie, w której uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Karol Nawrocki. Od października 2025 roku pełniła również funkcję sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, nadal nierozliczone pozostają nagrody PKOl w tokenach, o łącznej wartości 950 tys. zł, przeznaczone dla trójki medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie. Nagrody te, mające trafić do skoczków narciarskich Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska oraz panczenisty Władimira Semirunnija, miały być wypłacone właśnie przez Zondacrypto.

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