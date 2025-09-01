Radosław Sikorski krótko podsumował kwestię reparacji od Niemiec. "Sprawa jest beznadziejna"

Sara Osiecka
2025-09-01 17:02

Kwestia reparacji wojennych od Niemiec za szkody wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej powraca w debacie publicznej. Prezydent Karol Nawrocki publicznie domaga się od rządu niemieckiego zadośćuczynienia, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraża sceptycyzm co do prawnej możliwości uzyskania reparacji, deklarując jednocześnie wsparcie dla inicjatyw prezydenta.

Radosław Sikorski

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express Radosław Sikorski

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie działań w celu uzyskania reparacji od Niemiec. Podkreślił, że jest to konieczne dla budowania partnerskich relacji opartych na prawdzie.

- Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił Nawrocki.

Prezydent zaapelował również o wsparcie rządu w dążeniu do uzyskania odszkodowań.

Stanowisko Radosława Sikorskiego

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do wystąpienia Karola Nawrockiego oraz kwestii reparacji w serii wpisów na platformie X.

- Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas 2 wojny światowej to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom pana prezydenta - oświadczył szef polskiej dyplomacji.

Szef resoru spraw zagranicznych odniósł się także do obietnic wyborczych związanych z reparacjami:

- Ślubowałem, że zagłosuję na PiS, jeśli załatwiają reparacje, ale do mojej rodziny przelew nie przyszedł. W nocie do Niemiec nawet słowa reparacje nie umieścili. Jeśli załatwi je prezydent Karol Nawrocki, zdobędzie mój głos. Bo przecież nie może nabierać Polaków, prawda? - napisał Sikorski.

Dodatkowo, Radosław Sikorski wyraził zdziwienie brakiem analogicznych roszczeń wobec Rosji. Dziwi go, dlaczego "strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji, która przywłaszczyła sobie przyznane nam w Poczdamie rekompensaty". - Zastanawiające - dodał Sikorski.

Niemieckie stanowisko w sprawie reparacji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Warszawie na początku maja br. odniósł się do kwestii reparacji, stwierdzając, że z prawnego punktu widzenia temat jest zamknięty.

- Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, są zakończone. Co nie oznacza, że nie będziemy rozmawiać o wspólnych projektach, wspólnych pomysłach - powiedział wówczas Merz.

