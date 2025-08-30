Radosław Sikorski chce zaostrzenia sankcji na Rosję

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-30 13:04

Radosław Sikorski bierze udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE w Kopenhadze. Spotkanie dotyczy kolejnego 19 już pakietu sankcji na Rosję, ale przyszłości zamrożonych rosyjskich aktywów. To ponad 200 mld euro głownie przechowywanych przez belgijską izbę rozliczeniową Euroclear.

Sikorski o ostrych słowach do Kukiza. Express Biedrzyckiej [WIDEO]

i

Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Sikorski o ostrych słowach do Kukiza. "Express Biedrzyckiej" [WIDEO]

Tematem spotkania w sobotę w Kopenhadze jest 19. pakiet sankcji. Jak powiedział Radosław Sikorski, ich przegłosowywanie jest bardzo ważne, ponieważ sankcje na rosyjską flotę cieni muszą być uaktualniane o nowe nazwy statków i załóg. - Powinniśmy je wykluczać z naszych portów wtedy, gdy łamią sankcje umożliwiając Putinowi finansowanie swojej wojny. - mówił szef polskiej dyplomacji.

Nie mniej ważnym tematem jest sprawa zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o środki zamrożone przez UE w ramach sankcji na Rosję za jej pełnowymiarową inwazję na Ukrainę w 2022 r. Większość rosyjskich aktywów na kwotę ponad 200 mld euro jest przechowywana przez belgijską izbę rozliczeniową Euroclear. - Belgia niezmiennie deklaruje, że gotowa jest uwolnić te aktywa pod warunkiem, że okażemy praktyczną solidarność z nią na wypadek rosyjskich pozwów. Polska jest gotowa do wzięcia udziału w takim ubezpieczeniu Belgii, ale nie są na to jeszcze wszyscy gotowi - zaznaczył Sikorski. - Wygląda na to, że wojna w Ukrainie będzie trwała dalej. Putin nie dotrzymuje zobowiązań nawet wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że musimy znaleźć finansowanie na kolejne lata i to może być finansowanie europejskiego podatnika lub finansowanie z zamrożonych środków agresora - mówił dalej wicepremier i szef MSZ.

Spotkanie Putin - Zełenski

Zdaniem Sikorskiego jest mało prawdopodobne, żeby w najbliższym czasie doszło do spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy. - Umowy pokojowe zawiera się przeważnie poprzez najpierw dyskretne negocjacje w neutralnym kraju. Sprawdza się, czy następuje zbliżenie stanowisk, potem próbuje się to przekuć w jakiś dokument. Dopiero wtedy, gdy dokumenty są gotowe lub prawie gotowe, mamy spotkania liderów, żeby je czy to podpisać, czy przypieczętować, czy w każdym razie zatwierdzić - dowodził szef MSZ.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA TO SZALEŃSTWO! JANUSZ KOWALSKI: UNIA UPADNIE
QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej!
Pytanie 1 z 12
W którym roku powstała Platforma Obywatelska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJNA
SIKORSKI
ROSJA
SANKCJE