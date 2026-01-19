Radosław Sikorski bez ogródek o sytuacji na Grenlandii. "Stoimy przed alternatywą"

Minister Sikorski wyraża obawy dotyczące Grenlandii i jej wpływu na NATO, przypominając o historycznych konfliktach i prawie do samostanowienia.

Polska, sojusznik USA i Danii, podkreśla znaczenie zdrowego rozsądku w geopolityce, jednocześnie dystansując się od bezpośredniego zaangażowania militarnego na Grenlandii.

Sikorski analizuje różne podejścia do Grenlandii i Wenezueli, akcentując rolę demokracji i prawa międzynarodowego.

Polska popiera rozszerzenie UE o Ukrainę, ale bez ustępstw, jednocześnie opowiadając się za wzmocnieniem obrony europejskiej.

Radosław Sikorski nie kryje swojego zaniepokojenia potencjalnym konfliktem wokół Grenlandii, przypominając o historycznych napięciach wewnątrz NATO, takich jak konflikt grecko-turecki z 1974 roku. Podkreślił, że powtórzenie takiej sytuacji byłoby niepożądane. Odnosząc się do słów premier Danii Mette Frederiksen, która stwierdziła, że ewentualne przejęcie Grenlandii przez USA oznaczałoby koniec NATO, szef MSZ przypomniał o tragicznych doświadczeniach Polski z rozbiorami.

Zdaniem wicepremiera, świat, w którym silniejsze państwa mogą bezkarnie anektować terytoria sąsiadów, prowadzi do destabilizacji i zagrożenia bezpieczeństwa. Podkreślił, że konstytucja Danii i Grenlandii gwarantuje mieszkańcom wyspy prawo do samostanowienia. W związku z tym, premier Donald Tusk podpisał deklarację solidarności z Danią, wspierając jej suwerenność. Sikorski zaznaczył, że Polska, będąc sojusznikiem USA, jednocześnie blisko współpracuje z Danią, która jest kluczowa dla kontroli Morza Bałtyckiego.

- Nie możemy życzyć sobie niczego innego, jak tylko tego, by przeważył zdrowy rozsądek – powiedział.

Minister wyjaśnił również, dlaczego Polska nie wysyła swoich żołnierzy na Grenlandię, w przeciwieństwie do ośmiu innych państw europejskich, wskazując na podział kompetencji w polskim rządzie.

Wenezuela a Grenlandia

Radosław Sikorski wyraził opinię, że ewentualne dążenie prezydenta Trumpa do powiększenia terytorium USA poprzez Grenlandię byłoby trudne do powstrzymania. Z drugiej strony, jeśli celem jest zapewnienie Grenlandii gwarancji bezpieczeństwa przed innymi mocarstwami, istnieją szerokie możliwości współpracy. Minister podkreślił, że Grenlandia, jako demokracja szanująca prawo i sojusze NATO, powinna być traktowana inaczej niż kraje takie jak Wenezuela czy Kuba.

- Stoimy przed alternatywą: chcemy być dobrymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale Dania jest naszym partnerem geograficznie bliższym i niezbędną pomocą w kontroli Morza Bałtyckiego. Nie możemy życzyć sobie niczego innego, jak tylko tego, by przeważył zdrowy rozsądek - powiedział.

Odnosząc się do niedawnych działań USA w Wenezueli, szef MSZ przyznał, że usunięcie autorytarnego przywódcy Nicolasa Maduro ma "dwuznaczne aspekty" z prawnego punktu widzenia. Jednakże zaznaczył, że celem Waszyngtonu nie jest aneksja terytorium Wenezueli, lecz otwarcie drogi do demokratycznej przyszłości tego narodu.

Rozszerzenie UE i obrona europejska

Radosław Sikorski poruszył także kwestię przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Stwierdził, że choć USA czasem krytykują nadmierną integrację Europy, to jednocześnie naciskają na jej powiększenie i integrację Ukrainy. Minister wyraził obawę, że w kontekście upadku roli praw demokratycznych na Węgrzech, nie należy nalegać, aby każdy kraj kandydujący surowo przestrzegał wszystkich reguł akcesyjnych. Wyraził nadzieję, że Viktor Orban zostanie wezwany do Waszyngtonu w celu zwiększenia elastyczności w tej kwestii.

Sikorski podkreślił, że Polska popiera członkostwo Ukrainy w UE, ale bez "drogi na skróty". Zaznaczył również potrzebę stworzenia europejskiej obrony, zwłaszcza w sytuacjach, gdy USA mogą być zaangażowane w inne konflikty, np. na Pacyfiku. Minister nie wierzy w koncepcję wspólnego europejskiego wojska złożonego z połączonych sił zbrojnych. Proponuje natomiast utworzenie jednostki ochotników z różnych krajów członkowskich, podlegającej Radzie Spraw Zagranicznych UE, która mogłaby być wykorzystywana w konkretnych akcjach.

