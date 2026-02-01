QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?

Myślisz, że znasz polskich polityków na wylot? Ich poglądy, karierę, a nawet... miejsce urodzenia? Sprawdź się w naszym quizie! Zmierz się z pytaniami o to, w którym województwie przyszli na świat znani polscy politycy. To nie tylko test wiedzy, ale i okazja do przypomnienia sobie, jak różnorodne są korzenie naszej sceny politycznej. Gotowy na wyzwanie?

Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

