QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?

Myślisz, że znasz polskich polityków na wylot? Ich poglądy, karierę, a nawet... miejsce urodzenia? Sprawdź się w naszym quizie! Zmierz się z pytaniami o to, w którym województwie przyszli na świat znani polscy politycy. To nie tylko test wiedzy, ale i okazja do przypomnienia sobie, jak różnorodne są korzenie naszej sceny politycznej. Gotowy na wyzwanie?

i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Sala posiedzeń Sejmu RP z widocznym polskim godłem na tle biało-czerwonej flagi oraz posłami na sali obrad, gdzie debatuje się nad ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Temat ten jest szeroko omawiany na Super Biznes.