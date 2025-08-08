Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Karol Nawrocki - historyk, bokser i prezydent Polski. Tylko najlepsi zdobędą komplet punktów
2025-08-08 11:31
Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, a 6 sierpnia 2025 roku został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Polski. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was dziesięć pytań dotyczących byłego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawdź sam, co wiesz o prezydencie Karolu Nawrockim!