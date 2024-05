i Autor: Krzysztof Kaniewski/REPORTER, Piotr Molęcki/East News, Jacek Kurnikowski/AKPA

Poznajesz je?

Quiz. Jeśli jesteś po 30. to poradzisz sobie z pytaniami. Dla Ciebie to pestka!

jot 10:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W latach 90. w polskiej polityce nie było zbyt wielu kobiet. W Sejmie zasiadało dosłownie kilka posłanek, ale z biegiem czasu to się zmieniło. Obecnie w Sejmie i Senacie jest wiele kobiet, są one też w rządzie. W historii Polski kilkakrotnie też kobiety stały na czele rządu. Jeśli w latach 90. dorastałeś to z pewnością poradzisz sobie w naszym quizie o kobietach w polityce.