Niespodziewane orędzie Szymona Hołowni. Zaapelował do wszystkich Polaków

Szymon Hołownia w swoim orędziu przypomniał, że po raz ostatni przemawiał w tak oficjalny sposób z okazji Dnia Flagi 2 maja. Stwierdził, że nie spodziewał się kolejnego wystąpienia w tak trudnych okolicznościach, jakie mamy obecnie.

- Byliśmy świadkami serii pożarów w całym kraju. Jeden z prominentnych polskich sędziów okazał się rosyjskim szpiegiem. I najważniejsze, po raz pierwszy od uzyskania wolności od sowietów, w naszej części Europy doszło do zamachu na demokratycznie wybranego szefa rządu - mówił polityk.

Marszałek Sejmu wyraźnie zaznaczył, że rozumie lęk, a obecne czasy wymagają od każdego wielkiej odpowiedzialności. Nawiązał także do zamachu na premiera w Słowacji.

- Niech smutna lekcja, dana nam dziś przez braci Słowaków, z całą mocą do nas dotrze. Podział na dwie Polski, walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji - na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę. Odbierają nam naszą największą broń - spoistość. Umiejętność zjednoczenia w chwilach próby - powiedział polityk.

Szymon Hołownia uznał, że dzielenie Polski na agentów ruskich i pruskich nie ma już swojego miejsca w spoistości, a skutki podziałów są tragiczne.

- W lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę, obcy agenci czują się doskonale, dlatego, jako marszałek Sejmu, na co dzień nie mam skrupułów, by używać wszystkich narzędzi do studzenia temperatury sporów w Sejmie: upomnieniami, zawieszeniami, a w ostateczności karami pieniężnymi - zaznaczył.

Na koniec zwrócił się do wszystkich Polaków, by zaprzestali się wzajemnie oskarżać. - wracam się dziś do wszystkich państwa, a zwłaszcza do osób piastujących funkcje publiczne, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność - od prawej do lewej strony - żyjemy w czasach, w których wewnętrzna wojna może kosztować ludzkie życie, osłabia Polskę. Ale zjednoczeni pod Biało-czerwoną jesteśmy zdolni do osiągania rzeczy wielkich i imponujących. Udowadnialiśmy to wielokrotnie - skwitował marszałek Sejmu.

