QUIZ. Dzień dziecka. Te maluchy to teraz znani politycy. HITOWE zdjęcia! Poznajesz?

No nieźle!

QUIZ. Dzień dziecka. Te urocze szkraby to teraz najważniejsze osoby w państwie. Rozpoznasz je? Pytanie 1 z 10 Kogo widzimy na zdjęciu? Małgorzatę Kidawę-Błońską Beatę Szydło Hannę Gronkiewicz-Waltz Dalej

