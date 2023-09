i Autor: MARCIN GADOMSKI/ SUPER EXPRESS Lech Wałęsa

80 urodziny

QUIZ. Dokończ słynne cytaty Lecha Wałęsy. "Ani be, ani me, ani...". Tylko mistrzowie zdobędą komplet

Podczas gdy cały świat kojarzy Lecha Wałęsę tylko jako robotnika, który obalił komunizm we Wschodniej Europie, Polacy znają również inne atuty swojego narodowego skarbu. Wśród tych zalet może i nie wymienimy w pierwszej kolejności: prawdomówności, kompetencji czy umiejętności wywiązywania się z obietnic wyborczych. Mimo wszystko, Lech Wałęsa ma zdolności, których pozazdrościliby mu nie tylko przyszli liderzy związków zawodowych, ale aspirujący komicy i kabareciarze. Otóż gdy były prezydent poczuje się wystarczająco pewnie, konstruuje on antonimy i demontuje (demoluje?) polskie przysłowia sprawiając, że nie wiemy już czy czarne jest czarne, a białe jest białe. Jak dobrze ty pamiętasz "wałęsizmy"? Zapraszamy do quizu!