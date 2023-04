i Autor: PAP/EPA

Wojna na Ukrainie

Putin wpadnie w popłoch. Oto co planują Ukraińcy

Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok, ale wciąż nie widać szans na to, by konflikt miał się wkrótce skończyć. Według ostatnich doniesień, Ukraińcy szykują się do wielkiej kontrofensywy, dzięki dostawom broni i sprzętu wojskowego z Zachodu. Gdzie mogą uderzyć w wojska wroga?