Zaproszenie Putina na G20 w Miami wywołało sprzeciw Polski, ale prezydent Nawrocki potwierdził udział, stawiając na interesy kraju.

Polska, krytykując obecność rosyjskiego przywódcy, wykorzysta szczyt do wzmocnienia pozycji i walki o stałe członkostwo w prestiżowej grupie.

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Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami, gdzie Polskę ma reprezentować Karol Nawrocki. Decyzja USA nie spotkała się z aprobatą polskiej strony, ale nie zmieniła planów prezydenta. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w sobotnim wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że Nawrocki nadal zamierza polecieć na Florydę.

Tegoroczny szczyt największych gospodarek świata odbędzie się 14–15 grudnia. Jego gospodarzem będzie prezydent USA Donald Trump, a Polska weźmie udział w wydarzeniu jako zaproszony gość.

Putin zaproszony do USA. „Nam się to nie podoba”

O zaproszeniu dla rosyjskiego przywódcy poinformował w środę sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wyraził nadzieję, że Putin pojawi się w Miami, gdzie miałby możliwość rozmowy zarówno z Donaldem Trumpem, jak i innymi światowymi przywódcami.

Przydacz nie ukrywał krytycznej oceny tej decyzji.

Nam się to nie podoba – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Zastrzegł jednocześnie, że Polska jest na tegorocznym szczycie gościem, dlatego nie do niej należy wskazywanie organizatorom, kto powinien uczestniczyć w spotkaniu. – Gdyby to od nas zależało, Rosja powinna być izolowana na wszelkich międzynarodowych forach – zaznaczył.

Szef BPM stwierdził również, że Władimir Putin „powinien odpowiedzieć za swoje zbrodnie”. Rosyjski przywódca jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Karol Nawrocki podjął decyzję. Poleci na G20

Stanowisko wobec Putina nie oznacza jednak rezygnacji Polski z udziału w wydarzeniu. Według Przydacza obecność na G20 leży w interesie naszego kraju.

Pan prezydent wybiera się więc do Miami i na tym etapie nie zamierza zmieniać planów – oświadczył szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz zwrócił uwagę, że G20 nie jest jedynym międzynarodowym formatem, w którym przy jednym stole zasiadają państwa mające zasadniczo odmienne stanowiska. Polska chce wykorzystać zaproszenie przede wszystkim do przedstawienia własnych interesów na jednym z najważniejszych światowych forów gospodarczych.

Nawrocki spotka Putina? Przydacz odpowiada

Szczególne emocje może budzić możliwość znalezienia się Karola Nawrockiego i Władimira Putina w tym samym miejscu. Samo zaproszenie nie przesądza jednak jeszcze, że rosyjski przywódca rzeczywiście pojawi się w USA.

Przydacz ocenił, że nawet w takim przypadku nie spodziewa się interakcji między prezydentami Polski i Rosji. Jeśli Putin potwierdzi udział w wydarzeniu, Warszawa ma konsultować sytuację z europejskimi i euroatlantyckimi sojusznikami.

Jeśli rosyjski przywódca rzeczywiście będzie zamierzał przyjechać, a nie tylko zostanie zaproszony, będziemy o tym rozmawiać z naszymi europejskimi i euroatlantyckimi sojusznikami – zapowiedział Przydacz.

Polska chce czegoś więcej niż jednego zaproszenia

Dla Warszawy grudniowy szczyt ma jeszcze jeden istotny wymiar. Polska zabiega o stałą obecność w G20, a według Przydacza tegoroczne zaproszenie pokazuje rosnącą rolę naszego kraju. Szef BPM liczy również na udział Polski w przyszłorocznym spotkaniu pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, chyba że wcześniej państwa grupy zdecydują o rozszerzeniu jej składu.

Karol Nawrocki zapowiadał już, że w Miami chce zabrać głos także w imieniu Inicjatywy Trójmorza, skupiającej 13 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Wśród tematów, które Polska zamierza poruszać, wymieniał zagraniczne inwestycje, dywersyfikację źródeł energii oraz model silnej rodziny jako odpowiedź na kryzys demograficzny.

Znaczenie wydarzenia jest duże. G20 skupia 19 największych gospodarek narodowych, w tym USA, Chiny, Niemcy, Francję, Indie, Japonię i Rosję, a także Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za około 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. globalnego handlu.