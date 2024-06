PSL Kosiniaka-Kamysza blokuje rząd w tej sprawie. Wytknięto słowa jego żony sprzed lat

Polscy wydawcy apelują do posłów: brońcie polskich mediów, a nie cyfrowych gigantów

W kwietniu tego roku Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że nie poprze małżeństw dla związków homoseksualnych ani adopcji przez takie związki. Projekt ustawy o związkach partnerskich ma oficjalne poparcie KO, Polski 2050 i Lewicy, jednak do wpisania go do wykazu prac legislacyjnych konieczne jest poparcie PSL. Szef PSL spotkał się m.in. z minister ds. równości, Katarzyną Kotulą, aby omówić propozycje zawarte w projekcie ustawy, jednak wciąż nie jest jasne, czy PSL poprze ten projekt.

Tymczasem Paulina Kosiniak-Kamysz w 2020 r. w wywiadzie dla Radia ZET jednoznacznie stwierdziła, że jej pokolenie nie rozumie w ogóle sporu o związki partnerskie. Jej zdaniem państwo powinno ułatwiać życie obywatelom, a nie je utrudniać. W owym czasie Władysław Kosiniak-Kamysz, aktywnie uczestniczący w kampanii prezydenckiej, nie tylko nie zaprzeczał tym słowom, ale wręcz je propagował, udostępniając je na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Kontrowersje wokół stanowiska szefa PSL podgrzewa również Jacek Dehnel, znany pisarz i zdeklarowany gej. W swoim poście na Facebooku oskarżył Kosiniaka-Kamysza o hipokryzję, podając jako przykład historię Terry Donahue i Pat Henschel, które były razem przez 72 lata i wzięły ślub po zalegalizowaniu małżeństw jednopłciowych w USA. Dehnel w swoim poście zaznaczył, że to ponad 10 razy więcej niż siedem lat, które Władysław Kosiniak-Kamysz spędził ze swoją pierwszą żoną.

W innym z wpisów udostępnił prześmiewczą grafikę z wicepremierem:

