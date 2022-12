Przyjaciółka Kaczyńskiego nie chce już bajecznej fuchy. Janina Goss zrezygnowała z bycia członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Janina Goss rezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej BOŚ Banku. To przyjaciółka Kaczyńskiego

- Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że Pani Janina Goss, Członek Rady Nadzorczej, w dniu 8 grudnia 2022 r. złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 10 grudnia 2022 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach - wiadomość o takiej treści pojawiła się w czwartek 8 grudnia. Janina Goss to znana postać. Z czego jest znana? Od lat przedstawiana jest jako przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego.

Kim jest Janina Goss?

Faktycznie, Janina Goss zna prezesa PiS od lat i należy do ścisłego grona osób, które Kaczyński darzy zaufaniem. Co ciekawe, oboje znają się z młodości, a nawet dzieciństwa. W latach 90. była też członkinią Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Kaczyńskiego. Warto też wspomnieć, że w książce „O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich” Janina Goss została wymieniona obok takich osób jak Ludwik Dorn, Przemysław Gosiewski czy Adam Lipiński jako najbardziej sprawdzonych działaczy partii Kaczyńskiego, wspominał jakiś czas temu tygodnik "Newsweek". Gdy Jadwiga Kaczyńska, czyli mama braci Kaczyńskich, zachorowała, to Janina Goss była dla Jarosława Kaczyńskiego ogromnym wsparciem. Pożyczyła mu też kiedyś pieniądze, gdy prezes PiS potrzebował finansów na leczenie matki. Janina Goss w Radzie Nadzorczej BOŚ Banku weszła kilka lat temu.

