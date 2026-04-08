Przydacz daje „szansę” Szczerbie. „Niech przeprosi” po sporze o Iran

Marcin Przydacz zarzuca Michałowi Szczerbie kłamstwo w sprawie wojny z Iranem, grożąc sądem.

Polityk PiS domaga się publicznych przeprosin, dając Szczerbie "szansę" na wycofanie się z oskarżeń.

„Niech się wycofa i przeprosi”. Przydacz stawia warunek

Marcin Przydacz w rozmowie na antenie TV Republika nie gryzł się w język. Polityk PiS wprost zarzucił Michałowi Szczerbie manipulację i domaga się publicznego sprostowania.

Jak powiedział:„Ja uważam, że jeżeli ktoś kłamie, to powinien się z tych kłamstw wycofać i przeprosić, a pan Szczerba kłamie i skłamał, mówiąc o tym, że ja tutaj namawiam do wojny z Iranem, nic takiego ani nie powiedziałem, ani nic takiego nie można wyinterpretować z moich słów.” To jednak nie wszystko. Przydacz zapowiedział, że sprawa może trafić do sądu, ale jednocześnie… zostawia furtkę:„Będzie to najpewniej rozstrzygał sąd, choć daję szansę tutaj panu Szczerbie, niech się wycofa, niech przeprosi, niech opublikuje sprostowanie.”

Geopolityka na polskim podwórku

Spór o Iran to tylko pretekst do szerszej debaty o polityce zagranicznej i retoryce polskich polityków. W ostatnich dniach temat Bliskiego Wschodu i napięć militarnych wraca do publicznej dyskusji, a komentarze polityków dotyczące roli Zachodu i ewentualnego zaangażowania sojuszników budzą wiele emocji.

To właśnie w tym kontekście słowa Przydacza miały zostać "przekręcone lub nadinterpretowane" przez Szczerbę. Niezależnie od tego, jak potoczy się ta sprawa, jedno jest pewne: międzynarodowe konflikty potrafią szybko przenieść się na krajowe sceny polityczne, wywołując gorące spory i publiczne oskarżenia.

Co dalej ze sporem?

Na razie nie wiadomo, czy Michał Szczerba zdecyduje się na reakcję. Czy odpowie na "szansę" Przydacza, czy zignoruje ultimatum? Jeśli żadna ze stron nie odpuści, sprawa może rzeczywiście zakończyć się w sądzie, a wtedy rozstrzygnięcie będzie zależało od szczegółowej analizy wypowiedzi i ich interpretacji.

