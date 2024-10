Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. W poniedziałek ma się stawić przed komisją ds. Pegasusa

Wyznaczony został dzień przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. To poniedziałek - 14 października. Jak napisano na stronie Sejmu: - Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości w latach 2015-2023, Prokuratora Generalnego w latach 2016-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

W niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" polityk zapowiedział, że decyzję o tym, czy pojawi się na przesłuchaniu ujawni dopiero w jego dniu. Wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro przyjdzie na przesłuchanie. Tak wynika z jego wpisu, który właśnie w poniedziałek (14 października) pojawił się na jego kanale na portalu X. Ziobro skierował wpis do Donalda Tuska i napisał:

Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez Ciebie @donaldtusk musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci. Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację i jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia - niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem! - grzmiał.

Jak ma wyglądać przesłuchanie Zbigniewa Ziobry?

Wiadomo, jak miałoby wyglądać przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Gdy pojawił się termin przesłuchania przed komisją ds. Pegasusa wskazano, że zgodnie z opinią biegłych, przesłuchanie musi być podzielone na tury: dwie godziny przesłuchania i po nich przerwa. Poniedziałkowy termin przesłuchania to kolejny, na który został wezwany Ziobro. Wcześniej polityk przedstawiał zaświadczenia lekarskie od lekarza sądowego, stąd zdecydowano o zasięgnięcie opinii u biegłego, a ten wyraził zgodę na przesłuchanie.

Sam Ziobro po tym jak, pojawiła się mowa o owej opinii biegłego zareagował ostro mówiąc, że jest zaskoczony takim obrotem wydarzeń, bo żaden biegły go nie badał.

Żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną. Jest też wiedzą powszechną, że leczę się w kilku ośrodkach, także poza granicami kraju - mówił w rozmowie z radiem Eska.