Ziobro przerywa milczenie: "Nikt mnie nie badał". To nie wszystko

Magdalena Sroka, szefowa komisji ds. Pegasusa, przyznała, że komisja dysponuje opinią biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że polityk walczy z nowotworem i od wielu tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim, dlatego też nie został przesłuchany przez komisję. W rozmowie na antenie TVN24 Sroka przyznała, że jeśli chodzi o Ziobrę, to: - Ta opinia dzisiaj pozwala nam na to, żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobrę - przekazała. Jak dodała też, że opinia biegłych: - Pozostawia wątpliwości co do wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, czyli tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski i PiS-u dotyczące stanu zdrowia.

Sroka powiedziała też, że biegłym zadane przez komisję zostało pytanie, w jaki sposób pytania powinno wyglądać przesłuchanie osoby, która zmagała się z chorobą nowotworową: - Warunki są określone, będziemy się do tego przygotowywać - przekazała dodając, że przesłuchanie Ziobry ma być prowadzone turami: dwie godziny przesłuchania, a po tym czasie przerwa i dopiero kolejne przesłuchanie.

Ziobro o doniesieniach ws. opinii biegłego

Co na to Zbigniew Ziobro? Radio Eska skontaktowało się z szefem Suwerennej Polski. Zbigniew Ziobro tak skomentował te doniesienia i powiedział, że nikt go nie badał:

- Żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną. Jest też wiedzą powszechną, że leczę się w kilku ośrodkach, także poza granicami kraju.

Dalej Ziobro dodał, że cała sytuacja wzbudza jego zdziwienie:

Jestem zaskoczony brakiem elementarnego profesjonalizmu, bo każdy prokurator, czy sędzia doświadczony zgodzi się, że wydając w poważnej sprawie opinie, trudną ją wydać bez próby przebadania osoby, której to dotyczy, czy pozyskania podstawowych informacji związanych z aktualnym stanem zdrowia. A to może się się zmieniać dynamicznie, zwłaszcza jeśli pacjent leczy się w różnych ośrodkach w kraju czy za granicą. To daje do myślenia. Myślę, że te działania są próbą przykrycia kompromitacji premiera Tuska w związku z sytuacją powodziową.

Jak się czuje Zbigniew Ziobro?

Ziobro dodał, że przechodzi intensywną, a nawet "hardkorową" rehabilitacje, która zajmuje mu niemal cały dzień, by jak najszybciej dojść do zdrowia, wszystko po to, aby móc normalnie funkcjonować. - Jestem dobrej myśli - przyznał Ziobro.