jest już w prokuraturze

Przesłuchanie Pawła S. Czynności mogą potrwać długo. Ujawniono też kulisy zatrzymania!

Paweł S. jest już w Polsce. Twórca marki odzieżowej Red is Bad jest zamieszany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W środę (30.10) został przywieziony do Polski po tym, jak kilka dni wcześniej zatrzymano go w Dominikanie. Teraz czeka go przesłuchanie w Katowicach.