Przerażająca prognoza wojskowego eksperta: "Ta dywersja to była tylko próba generalna"

Rosyjskie służby rekrutują dywersantów, oferując do 10 tysięcy dolarów za akty sabotażu, często przez Telegram.

Ostatnie wykolejenie pociągu może być "próbą generalną" przed poważniejszymi atakami w Polsce.

Polskie służby zatrzymały dwóch Ukraińców podejrzanych o dywersję na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Jakie są metody werbunku i czy Polska jest gotowa na dalsze zagrożenia? Dowiedz się więcej o rosyjskiej strategii dywersyjnej!

Chodzi o jak największe szkody

Ekspert obawia się, że najgorsze dopiero przed nami. Jego zdaniem kilka dni temu wróg przetestował jak działają polskie służby i wkrótce znowu może uderzyć. Ładunek na torach Marek Meissner nazywa typowym działaniem dywersantów. - Wybierane są miejsca, gdzie jest po pierwsze mało światła, a po drugie, gdzie jest niebezpieczny kawałek toru. Chodzi o to, żeby w momencie wykolejenia spowodowane były jak największe szkody. – mówi analityk wojskowy. Meissner dodaje, że dywersanci do podobnych jednorazowych akcji werbowani są najczęściej przez Telegram, rosyjskie medium społecznościowe. - Bywa, że to bardzo młodzi ludzie, nawet nie zawsze dorośli. Stawka za jednorazową akcję, taką jak podpalenie to koło 10 tysięcy dolarów dla całej grupy – mówi ekspert i dodaje, że do najpoważniejszych zadań wykorzystywany jest jednak werbunek osobowy.

Grozi im dożywocie

Tak było z pewnością w przypadku mężczyzn podejrzewanych przez polskie służby o ostatni zamach. Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow, obaj narodowości ukraińskiej, mieli działać na zlecenie rosyjskich służb i po wykonaniu swojej części operacji uciec na Białoruś. Prokuratura postawiła im zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.- Mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją aktu dywersyjnego podjętego na zlecenie obcych służb i gorąco apeluję o to, żeby z należytą powagą te wszystkie kwestie traktować, szanować działania służb - mówił w Sejmie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (58 l.).

Pirat drogowy na S7. Pruł audi niemal 200km/h i migał światłami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.