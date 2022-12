Przemysław Czarnek zbesztany przez zakonnika! Chciał zabłysnąć, a dostał rugę

Groza! W przesyłce do Jacka Kurskiego były ludzkie zęby i kości. To mrozi krew w żyłach

Przemysław Czarnek boi się zwycięstwa Donalda Tuska

Minister edukacji i nauki uważa, że jeśli opozycja z Donaldem Tuskiem obejmie władzę, Polskę czeka dechrystianizacja i prześladowanie chrześcijan. - Katolicy byliby nie "opiłowywani" z przywilejów, ale odzierani z praw, które mają w wolnym, demokratycznym państwie - alarmował Przemysław Czarnek w rozmowie z TVP Info. - Taki jest program lewactwa europejskiego, a oni to lewactwo europejskie reprezentują. Lewactwo europejskie może wynarodowić narody europejskie, w tym Polskę, tylko wówczas, kiedy odetnie ich od korzeni chrześcijańskich. Europa niechrześcijańska nie będzie już Europą taką, jaką znaliśmy. Najpierw będzie Europą pustki, a później będzie wypełniona przez inne, obce cywilizacje (…) np. cywilizację muzułmańską - ostrzegał minister.

Grzegorz Kramer ruga Przemysława Czarnka

Najwyraźniej tok rozumowania Przemysława Czarnka nie przypadł do gustu popularnemu zakonnikowi - ojcu Grzegorzowi Kramerowi. Minister został mocno zrugany! - Jaki to jest prymitywny szantaż. Chrześcijaninem się jest, bo dokonuje się takiego wyboru, a nie ze względu na rządzącą partię - ocenił duchowny. Z kolei słowa Grzegorza Kremera nie spodobały się radykalnie prawicowemu dziennikarzowi Markowi Miśce. - Nie zna ojciec terminu "dechrystianizacja" i kompromituje się po raz kolejny. Dechrystianizacja nie ma nic wspólnego z byciem chrześcijaninem, tylko z rugowaniem chrześcijaństwa z życia społecznego. Tylko dlatego, że jest ojciec księdzem - nie nazwę go, tak jak się powinno - wypalił na Twitterze.

i Autor: SE Grzegorz Kramer