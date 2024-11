Przemysław Czarnek zabrał głos ws. startu w wyborach prezydenckich! Co zamierza?

- Nie. Natomiast to nie jest kwestia "chcenia". Jeśli będzie wynikało z tych badań, które się kończą, że mam kandydować, bo mam największe szanse, to na pewno będę kandydował. Natomiast mam nadzieję i wrażenie, że znajdzie się kandydat, który ten trzeci warunek spełnia bardziej niż ja, a ja temu kandydatowi pomogę. Ktokolwiek by nim nie był - odparł Przemysław Czarnek.