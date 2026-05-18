Przemysław Czarnek wściekły po Eurowizji! "Ja bym się na miejscu Ukraińców zastanowił"

Przemysław Czarnek powiązał brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury na Eurowizji z kwestią polskiej pomocy dla Ukrainy, sugerując brak wdzięczności.

Ukraińskie jury nie przyznało polskiej piosenkarce ani jednego punktu na Eurowizji, podczas gdy polska publiczność przyznała Ukrainie maksymalne 12 punktów, co wywołało szeroką dyskusję.

Wypowiedzi polityka wpisują się w szerszy kontekst jego wcześniejszych krytycznych komentarzy wobec Ukrainy i były już wcześniej odbierane w ukraińskich mediach jako "antyukraińskie".

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji zakończył się zwycięstwem Dary z Bułgarii, która zaprezentowała utwór "Bangaranga". Drugie miejsce zajął No'am Bettan z Izraela. Szczególne emocje w Polsce wywołały decyzje jurorskie dotyczące przyznawania punktów. Polskie jury przyznało maksymalną liczbę 12 punktów reprezentantowi Izraela, No'amowi Bettanowi. Z kolei ukraińskie jury nie przyznało polskiej piosenkarce ani jednego punktu, co kontrastowało z decyzją polskiej publiczności, która nagrodziła Ukrainę 12 punktami. Sytuacja wyjątkowo rozsierdziła Przemysława Czarnka.

Komentarz Przemysława Czarnka

Na konferencji prasowej Przemysław Czarnek został poproszony o skomentowanie wyników konkursu. Były minister edukacji rozpoczął od ogólnej oceny Eurowizji.

- Odkąd ten mężczyzna z brodą udający kobietę wygrał Eurowizję, nie ogląda tego rodzaju spektakli, bo są żenujące - stwierdził.

Wypowiedź ta odnosiła się do zwycięstwa Thomasa Neuwirtha, znanego także Conchita Wurst, w 2014 roku.

Następnie poseł PiS odniósł się bezpośrednio do decyzji ukraińskiego jury, które nie przyznało Alicji Szemplińskiej reprezentującej Polskę żadnych punktów.

- Ja bym się na miejscu Ukraińców zastanowił, czy nie docenić jednak Polski za to, że pomogła utrzymać im niepodległość, że pomogła jako pierwsza w walce o niepodległość i że dzięki Polsce i Polakom dziś Ukraina jeszcze walczy. Bo gdyby nie Polacy, Ukrainy niepodległej już dzisiaj by nie było. To tylko taka podpowiedź dla naszych braci Ukraińców, którzy mogliby docenić jednak nasz sojusz z nimi i naszą wielką pomoc, jaką wnieśliśmy, zwłaszcza na początku tej wojny - ocenił.

Odnosząc się do przyznania przez polskie jury 12 punktów Izraelowi, polityk skwitował jedynie, że "też by się zastanowił".

Wcześniejsze kontrowersje

Wypowiedzi Przemysława Czarnka wpisują się w szerszy kontekst jego wcześniejszych publicznych wystąpień, w których wielokrotnie zarzucał stronie ukraińskiej brak wdzięczności za polską pomoc. Polityk otwarcie domagał się szacunku od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskich władz. Fakt ogłoszenia byłego ministra edukacji kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera spotkał się z reakcją w ukraińskich mediach, które określały go mianem "jednego z najbardziej antyukraińskich polityków".

