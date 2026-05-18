Ambasada Izraela zareagowała po Eurowizji. Chodzi o głosowanie polskiego jury

Polskie jury przyznało Izraelowi maksymalną liczbę 12 punktów na Eurowizji 2026, za co Ambasada Izraela w Polsce wyraziła podziękowania.

Decyzja polskiego jury wywołała szerokie kontrowersje w polskiej przestrzeni publicznej, szczególnie że Polska była jedynym krajem, który przyznał Izraelowi 12 punktów.

Izrael zajął drugie miejsce w konkursie, natomiast polska reprezentantka Alicja Szemplińska uplasowała się na dwunastej pozycji.

Po zakończeniu tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, Ambasada Izraela w Polsce wyraziła podziękowania dla polskiego jury za przyznanie maksymalnej liczby punktów swojemu reprezentantowi, jednocześnie gratulując polskiej uczestniczce. Decyzja polskiego jury szybko stała się przedmiotem publicznej debaty i kontrowersji, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. Zwycięstwo w tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji odniosła Dara, reprezentująca Bułgarię, z utworem "Bangaranga". Na drugim miejscu uplasował się No'am Bettan z Izraela, który zdobył uznanie polskiego jury, otrzymując od niego maksymalną liczbę 12 punktów.

Polskę w konkursie reprezentowała Alicja Szemplińska, wykonując utwór zatytułowany "Pray". Polska delegacja zakończyła rywalizację na dwunastym miejscu, zdobywając łącznie 150 punktów. W głosowaniu jury Alicja Szemplińska otrzymała wysokie noty od kilku krajów. Maksymalną liczbę dwunastu punktów przyznały jej jurorzy z Niemiec, Belgii, Mołdawii oraz Austrii. Dodatkowo, Grecja i Litwa uhonorowały polski występ dziesięcioma punktami, natomiast Szwajcaria, Australia i Łotwa przyznały po osiem punktów.

Reakcja Ambasady Izraela

Po ogłoszeniu wyników Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, Ambasada Izraela w Polsce zamieściła wpis w serwisie X (dawniej Twitter), w którym wyraziła uznanie dla polskiej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej. Jednocześnie, placówka skierowała słowa wdzięczności do polskiego jury za przyznanie Izraelowi maksymalnej liczby punktów. Izrael zakończył konkurs z dorobkiem 343 punktów.

- Nasz No’am Bettan zajął drugie miejsce na Eurowizji 2026. To ogromne osiągnięcie wśród tylu utalentowanych artystów i wyjątkowych występów". Dodano również: "Wielkie gratulacje dla Alicji Szemplińskiej za fenomenalny performance. Szczególne podziękowania dla polskiego jury za uznanie i ciepłe przyjęcie. Dziękujemy Polsko za "douze points". Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość podczas tegorocznego konkursu - czytamy w komunikacie.

Decyzja polskiego panelu jurorskiego o przyznaniu Izraelowi dwunastu punktów spotkała się z szerokim odzewem i wywołała liczne kontrowersje w polskiej przestrzeni publicznej. Dyskusja koncentrowała się na zasadności honorowania najwyższą notą państwa zaangażowanego w trwający konflikt zbrojny.

