i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Przemysław Czarnek został dziadkiem.

Dostał pisemną odpowiedź

Przemysław Czarnek skontrolował Ministerstwo Edukacji! O co chodzi?

Poseł PiS Przemysław Czarnek udał się z kontrolą poselską do swojego dawnego resortu edukacji. Jak tłumaczył, to efekt protestów rodziców, którzy mają wyrażać sprzeciw wobec wprowadzenia nowego przedmiotu obowiązkowego. O co chodzi?