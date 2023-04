Przemysław Czarnek grzmi w Sejmie do opozycji: Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje

Czarnek gromi opozycję w Sejmie: Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje

Minister Czarnek mówił w swoim przemówieniu:- Na co przeznacza się z 1,149 mld zł tylko z 2022 r. w miastach zarządzanych przez PO? Rozpowszechnianie wiedzy na temat branży seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce, uznanie pracy seksualnej za pracę - powiedział w czwartek szef MEiN, odnosząc się do zarzutów w związku z wnioskiem o wotum nieufności. - Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje - mówił podniesionym głosem. - Od czasu objęcia przez niego urzędu, kosztowały resort ponad 141 tysięcy złotych. Co więcej, część delegacji Przemysława Czarnka nie służyła realizacji zadań MEiN, ale interesom innego pracodawcy Ministra, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - oceniono we wniosku. -

Przemysław Czarnek, odnosząc się do tego zarzutu, powiedział, że osiągnięto szereg efektów. - Zwiększenie subwencji poprzez Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki polskiej w Paryżu będącej nieoficjalną ambasadą kultury polskiej we Francji. Tak, proszę państwa - pierwszy punkt programu, który wy traktujecie jako promocję KUL-u - co by też nie było nic złego, to jest jedna z najstarszych polskich uczelni - to była wizyta w polskiej bibliotece, gdzie mamy manuskrypty Fryderyka Chopina. Mamy świątynię polskiej kultury, tylko lewica gardzi polską kulturą, gardzi polskimi skarbami narodowymi. Dlatego ominęli ten punkt - ocenił.

Czarnek powiedział, że odwiedził wówczas również szkołę polską im. A. Mickiewicza w Paryżu oraz szkołę polską przy parafii św. Genowefy. Według Czarnka, opozycja gardzi Polakami za granicą. Uzasadnił też swój pobyt w Rzymie. Minister stwierdził, że opozycja wykreowała fikcyjną aferę dotyczącą nieruchomości od skarbu państwa. Przypomniał, że MEiN przeznaczyło 40 mln zł dla 45 organizacji na projekty edukacyjne.

- Uwaga! Wiecie państwo, ile przeznaczyli prezydenci Platformy Obywatelskiej i Lewicy w kilkunastu miastach wojewódzkich w Polsce z pieniędzy publicznych tylko w 2022 r. - 1 mld 149 mln zł oni przeznaczyli na swoje fundacje, lewackie fundacje w dużej części - powiedział. Według Czarnka, gdyby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z 313 mln zł połowę nie przeznaczył "na lewackie organizacje, tylko na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Warszawie, to te podwyżki by były jeszcze o 5 proc. wyższe, a gdyby tych 313 mln zł na te lewackie organizacje nie przeznaczał, to podwyżki dla nauczycieli w Warszawie byłyby o 10 proc. wyższe."

Minister Przemysław Czarnek wyliczył, jakie zakupy sfinansowano dla szkół w ramach programu MEiN. Wskazał na m.in. autobus w Ostrowie Lubelskim czy instrumenty dla nałęczowskiego ośrodka kultury dla dzieci początkujących i średniozaawansowanych.

- Na co przeznacza się z 1,149 mld zł tylko z 2022 r. w miastach zarządzanych przez PO? (...) Rozpowszechnianie wiedzy na temat branży seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce, uznanie pracy seksualnej za pracę, sprzeciwianie się jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej - projekt za 1 mln zł pan prezydent miasta stołecznego Warszawy przeznaczył - wyliczał Czarnek.

Szef MEiN powiedział, że "nie popisał się również tutaj Lublin". "W Lublinie (...) na Galerię Labirynt, skrajnie lewacką, przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 mln zł. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn wcielających się w psy oraz specjalny występ: taniec erotyczny w ubraniu lateksowym. Ludzie! Was się trzeba bać i was się boją Polacy, boją się o swoje dzieci!" - podkreślił Czarnek.

"Gdyby oni kiedyś rządzili edukacją - rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą nam naszą młodzież, całkowicie zdemoralizują. (...) Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje - i na to wam nie pozwolimy" - zapewnił.