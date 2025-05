i Autor: Marek Kudelski

Ciąg dalszy afery

Przemysław Czarnek apeluje do Sławomira Mentzena! Chodzi o sprawę mieszkania Nawrockiego

Sprawa mieszkania należącego do kandydata na prezydenta, Karola Nawrockiego, wywołała burzę w polskiej polityce. Podczas gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości bronią Nawrockiego, Sławomir Mentzen z Konfederacji ostro go krytykuje. Były minister edukacji Przemysław Czarnek postanowił zaapelować do politykla w tej sprawie.