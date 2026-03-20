Przełomowa decyzja sądu ws. małżeństw jednopłciowych. Polska musi uznać zagraniczny akt

NSA nakazuje wpisać do rejestru akt małżeństwa jednopłciowego z zagranicy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że polski urząd stanu cywilnego musi dokonać transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego w 2018 roku w Berlinie. Para po powrocie do ojczyzny złożyła wniosek o wpisanie dokumentu do polskiego rejestru, by być traktowanymi jako małżonkowie. Z powodu braku odpowiednich przepisów w polskim prawie, spotkali się z odmową. Zdecydowali się jednak walczyć o swoje prawa.

W 2023 roku NSA skierował zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 roku, TSUE wydał przełomowy wyrok. Zgodnie z nim państwo członkowskie musi uznawać jednopłciowe małżeństwa legalnie zawarte w innym kraju Unii, nawet jeśli własne prawo ich nie przewiduje. W efekcie sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piątek (20 marca) NSA uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalał skargę pary. Jednocześnie sąd anulował decyzję kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego o odmowie transkrypcji i nakazał mu dokonanie wpisu w ciągu 30 dni od zwrotu akt.

Robert Biedroń o decyzji NSA w sprawie małżeństw jednopłciowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego skomentował w mediach społecznościowych Robert Biedroń. - Sąd nakazał dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. Wierzę, że ten wyrok to nieodwracalny krok na przód dla osób LGBT+. Teraz transkrypcja, ale dalej walczymy o w pełni legalne małżeństwa jednopłciowe w Polsce! 🏳️‍🌈❤️ - napisał europoseł.