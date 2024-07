Protest pod Sejmem! Polki domagają się dekryminalizacji aborcji

Tusk ukarał wiceministra za ustawę dekryminalizującą aborcję! Co go czeka?

Strajk pod Sejmem to inicjatywa organizatorów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - My nie odpuścimy. Nie da się nas zastraszyć, przekupić, oszukać - czytamy w opisie wydarzenia na stronie protestu. We wtorek 23 lipca uczestnicy wyrazili swoje zdanie nie tylko pod Sejmem w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie czy Gdańsku.

Protestujący wyrażają swoje niezadowolenie z wyniku głosowania nad nowelizacji Kodeksu karnego, dzięki której aborcja miała zostać zdekryminalizowana. W Warszawie pojawiła się aktywista Matrta Lempart, która przemawiała do zebranych. - Stołki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom, dla których aborcja jest jednym z najważniejszych postulatów - mówiła.

Zwróciła się także wprost do premiera Donalda Tuska. - Największy żal mam do pana, panie premierze. Bo pan doskonale wiedział, co należy zrobić - stwierdziła.

Głos zabrała także przedstawicielka grupy Aborcyjny Dream Team Natalia Broniarczyk, która swoje słowa skierowała do Romana Giertycha, który nie głosował w tej sprawie. - Teraz będziecie nas wsadzać za to, że ktoś nas nakłania do aborcji. Przecież my nie mamy własnego rozumu, nam można tylko coś nakazać albo zakazać - powiedziała. - Miałam aborcję 10 lat temu. W świetle tego, co dzisiaj się dzieje, powinnam była chyba zadzwonić do pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i poprosić o pozwolenie - wyznała.

Na miejscu była także przedstawicielka Inicjatywy Wschód, która przyznała, ze 15 października miała przez chwilę nadzieję, że coś się zmienia, którą teraz traci. - Osoby, które pracują w tym budynku (Sejmie) zapomniały, kto dał im władzę, zapomnieli, dlaczego głosowaliśmy na nich. Zapomnieli, ale będziemy im o tym przypominać - mówiła.

Pod Sejmem pojawiły się także wymowne transparenty z napisami takimi jak "kobieta=człowiek", "piekło kobiet", "Koalicjo, rządzisz dzięki kobietom", "żądamy legalnej aborcji", czy "obalić patriarchat".

Nie zabrakło także kontrmanifestantów z udziałem przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina, którzy pojawili się z banerami z hasłami prolife.

Wyszliśmy do manifestujących przed Sejmem kobiet. Byłyśmy i jesteśmy za depenalizacją aborcji. pic.twitter.com/XGrkYgvUN8— Ewa Szymanowska (@EwaeSZet) July 23, 2024

Jesteśmy jako @zycieirodzina pod sejmem. Rozstawiliśmy banery pokazujące prawdę o aborcji. Za godzinę będziemy w srodku #czarnegoprotestu. Będziemy tam bo to jest nasze miejsce. Prawdę o mordowaniu dzieci rzucimy w twarz najbardziej zbrodniczemu i ludobójczemu ruchowi w historii… pic.twitter.com/c03r9IVJks— Krzysztof Kasprzak (@kasprzak_k_) July 23, 2024