Prokuratura żąda zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna. Wszystko w rękach Parlamentu Europejskiego

Prokuratura zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy w 2023 roku.

Grzegorz Braun, korzystając z immunitetu europosła, trzykrotnie unikał przesłuchania i ogłoszenia zarzutów, składając wnioski o wyłączenie prokuratorów lub usprawiedliwiając nieobecności.

Wniosek prokuratury jest analizowany przez Parlament Europejski, a zgoda na zatrzymanie Brauna jest kluczowa dla dalszego przebiegu śledztwa i podjęcia przez prokuraturę kolejnych czynności procesowych.

Wrocławska prokuratura podjęła kroki w celu uzyskania zgody na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. W tym celu zwrócono się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli. Celem jest postawienie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku.

Próby przesłuchania i immunitet

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, śledczy zamierzają ogłosić politykowi zarzuty związane z incydentem w szpitalu w Oleśnicy w 2023 roku. Prokuratura trzykrotnie próbowała przesłuchać Brauna i ogłosić mu zarzuty. Jednakże, lider Konfederacji Korony Polskiej za każdym razem korzystał z formalnych środków, składając wnioski o wyłączenie prokuratorów prowadzących postępowanie lub przedstawiając usprawiedliwienia nieobecności. Ze względu na fakt, że Grzegorz Braun jest europosłem i posiada immunitet, wrocławscy śledczy wystosowali wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Dalsze kroki proceduralne

Wniosek prokuratury jest obecnie analizowany przez władze Parlamentu Europejskiego. Decyzja w tej sprawie będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Jeśli Parlament Europejski wyrazi zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Brauna, prokuratura będzie mogła podjąć kolejne czynności procesowe. Obecnie jednak działania śledczych są ograniczone immunitetem europosła.

