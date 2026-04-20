Prokuratura żąda zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna. Wszystko w rękach Parlamentu Europejskiego

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-04-20 19:41

Prokuratura wrocławska dąży do zatrzymania europosła Grzegorza Brauna w związku z zarzutami pozbawienia wolności lekarki. Sprawa wymaga zgody Parlamentu Europejskiego ze względu na immunitet poselski.

i

Grzegorz Braun
  • Prokuratura zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy w 2023 roku.
  • Grzegorz Braun, korzystając z immunitetu europosła, trzykrotnie unikał przesłuchania i ogłoszenia zarzutów, składając wnioski o wyłączenie prokuratorów lub usprawiedliwiając nieobecności.
  • Wniosek prokuratury jest analizowany przez Parlament Europejski, a zgoda na zatrzymanie Brauna jest kluczowa dla dalszego przebiegu śledztwa i podjęcia przez prokuraturę kolejnych czynności procesowych.

Wrocławska prokuratura podjęła kroki w celu uzyskania zgody na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. W tym celu zwrócono się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli. Celem jest postawienie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku.

Próby przesłuchania i immunitet

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, śledczy zamierzają ogłosić politykowi zarzuty związane z incydentem w szpitalu w Oleśnicy w 2023 roku. Prokuratura trzykrotnie próbowała przesłuchać Brauna i ogłosić mu zarzuty. Jednakże, lider Konfederacji Korony Polskiej za każdym razem korzystał z formalnych środków, składając wnioski o wyłączenie prokuratorów prowadzących postępowanie lub przedstawiając usprawiedliwienia nieobecności. Ze względu na fakt, że Grzegorz Braun jest europosłem i posiada immunitet, wrocławscy śledczy wystosowali wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Dalsze kroki proceduralne

Wniosek prokuratury jest obecnie analizowany przez władze Parlamentu Europejskiego. Decyzja w tej sprawie będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Jeśli Parlament Europejski wyrazi zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Brauna, prokuratura będzie mogła podjąć kolejne czynności procesowe. Obecnie jednak działania śledczych są ograniczone immunitetem europosła.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Grzegorza Brauna:

Konwencja Wyborcza Grzegorza Brauna
Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy Grzegorz Braun powinien ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZEGORZ BRAUN