Prokuratura wydała Europejski Nakaz Dochodzeniowy wobec Romanowskiego

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Wcześniej, w związku z niemożnością odnalezienia go przez służby, wydano za nim list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Sprawa ta wywołuje kontrowersje i napięcia na linii Polska-Węgry.

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to orzeczenie wydawane w celu aresztowania osoby poszukiwanej w innym państwie członkowskim UE. Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END) to orzeczenie wydane przez sąd lub prokuraturę z jednego państwa członkowskiego UE w celu przeprowadzenia w innym państwie członkowskim czynności procesowych na potrzeby uzyskania dowodu w sprawach karnych. W przypadku Marcina Romanowskiego, po wydaniu ENA okazało się, że uzyskał on azyl polityczny na Węgrzech. To skomplikowało sytuację prawną i polityczną.

Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz manipulowanie konkursami na środki z tego funduszu. Pierwotnie prokuratura przedstawiła Romanowskiemu 11 zarzutów. W marcu 2025 prokuratura zwróciła się z kolejnym wnioskiem o uchylnie immunitetu byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości - było to konieczne ze względu na nowe osiem zarzutów, które prokuratura chce postawić Romanowskiemu. W związku z tym w lutym Sejm ponownie uchylił Romanowskiemu immunitet.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar ocenił, że mamy do czynienia z obstrukcją w wykonywaniu ENA przez Węgry. Dlatego, jak wówczas dodał, Polska będzie wykorzystywać wszystkie środki i prawne, i polityczne na szczeblu unijnym. Poinformował, że zwrócił się w tej sprawie o interwencję do Michaela Schmidta, który jest szefem Eurojustu.

W połowie marca węgierski parlament wprowadził poprawki dotyczące współpracy w sprawach karnych z państwami członkowskimi UE. Tygodnik „HVG” ocenił, że parlament przegłosował nowe przepisy prawne, aby chronić byłego polskiego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który w grudniu otrzymał na Węgrzech azyl, przed wydaniem go stronie polskiej.