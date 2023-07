Prokuratura Krajowa: Akt oskarżenia przeciwko sędziemu w st. spoczynku Edwardowi L.

Europosłowie boją się zamieszek. Rafalska wprost: Są obawy. Nigdy nie wiadomo co się wydarzy

"Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko Edwardowi L. – sędziemu w stanie spoczynku" - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Jest to już kolejny akt oskarżenia w wielowątkowym śledztwie dotyczącym tzw. afery podkarpackiej. Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 13 aktów oskarżenia przeciwko 43 osobom.

Prokurator zarzucił Edwardowi L. przyjęcie łapówek o łącznej wartości co najmniej 30 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej sędziego za przychylności dla córki Mariana D. oraz pomoc w uzyskaniu dla niej nominacji sędziowskiej. "Oskarżony z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu" - wyjaśniła PK. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Do zdarzeń dochodziło w latach 2003–2009 m.in. w Tarnobrzegu, Leżajsku i Sandomierzu. Oskarżony przyjął od podkarpackiego biznesmena z branży paliwowej Mariana D. łapówkę w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej dla córki sędziego.

Prokuratura Krajowa przekazała, że w tym czasie oskarżony był sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, następnie pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, zastępcy dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, aż w końcu został sędzią Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Obecnie jest sędzią w stanie spoczynku.

Córka Mariana D. była zatrudniona w charakterze aplikanta sędziowskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a następnie była asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Edward L. miał jej pomóc w uzyskaniu nominacji sędziowskiej. Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi L. jest kolejnym w postępowaniu dotyczącym tzw. afery podkarpackiej. Dotychczas prokurator skierował 13 aktów oskarżenia przeciwko 43 osobom.

Prokuratura Krajowa przekazała, że wśród oskarżonych już w sierpniu 2017 r. jest m.in. Krzysztof K. – były prezes NIK, obecnie senator, Jan B. – były poseł PSL. Wobec części z oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki skazujące. W tym wobec Anny H. byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie, która została skazana na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz Zbigniewa N. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny w wysokości 140 stawek dziennych po 50 zł, orzekając także przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie prawie 360 tysięcy złotych.