Na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się w poniedziałek (23.11) komunikat dotyczący trojga posłów. Jak podano: - Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej trojga posłów: Ewy Leniart, Daniela Milewskiego i Michała Kołodziejczaka. Wiadomość tę przekazała także w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej, prok. Anna Adamiak, rzecznik Prokuratora Generalnego.

W komunikacie prokuratury czytamy, że: - Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomieniu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Początkowo dotyczyło podejrzenia niegospodarności w Uzdrowisku Rymanów S.A., a następnie objęło kolejne wątki. Jednym z najobszerniejszych jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej w Polsce i poza jej granicami. Jej członkowie mieli wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące przebiegu i ukończenia studiów wyższych i podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz przyjmować w związku z tym korzyści majątkowe i osobiste.

Skierowałem do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wnioski o uchylenie immunitetów trojgu posłom. Sprawa jest częścią wielowątkowego śledztwa, które wszczęto jeszcze w marcu 2023 r. na podstawie zawiadomienia Szefa CBA. Ewa Leniart jest podejrzewana o przyjęcie 15 500 zł łapówki w czasie kampanii przed wyborami uzupełniającymi na prezydenta Rzeszowa w 2021 r. Pieniądze miały trafiać do niej poza oficjalnym rachunkiem komitetu wyborczego, w zamian za obietnicę przychylności ówczesnej wojewody i wsparcia w zdobyciu prestiżowych stanowisk. Michał Kołodziejczak jest podejrzewany o wręczenie łącznie 35 tys. zł łapówek w zamian za fikcyjne dyplomy ukończenia studiów licencjackich w Collegium Humanum i na uczelni w Wołominie oraz magisterskich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, mimo że studiów tych nie odbył. Śledczy wskazują także na posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami i udział w nagraniu fikcyjnego egzaminu zdalnego. Daniel Milewski jest podejrzewany o wręczenie 1 500 zł łapówki oraz obietnicę wsparcia ze strony urzędników MSZ w zamian za poświadczające nieprawdę świadectwa studiów podyplomowych EMBA i LL.M. dla siebie i bliskiej osoby. Wniosek obejmuje także płatną protekcję przy załatwianiu wiz dla studentów z Azji w Ambasadzie RP w Indiach, za co poseł miał przyjąć ponad 15 tys. zł w postaci opłaconego przelotu i pobytu w hotelu. Prokuratura musi mieć możliwość postawienia posłom zarzutów i przesłuchania ich w charakterze podejrzanych. https://t.co/QrOm9C9Nkd— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 23, 2026

Jak wskazano w komunikacie śledztwem objęto również wątek dotyczy podejrzenia przestępstw korupcyjnych związanych z kampanią wyborczą przed wyborami uzupełniającymi na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w 2021 r., polegających na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych.

Kolejny wątek postępowania dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z załatwianiem spraw wizowych obywateli państw azjatyckich, którzy ubiegali się o wizy w celu podjęcia studiów w Polsce.

Dalej w komunikacie wskazano, że podstawą skierowania wniosków jest zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy pozwalający prokuratorowi na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw przez troje posłów: Ewę Leniart – podejrzenie przyjęcia korzyści majątkowej w związku z kampanią wyborczą, Michała Kołodziejczak – podejrzenie wręczania korzyści majątkowych w zamian za dokumenty potwierdzające ukończenie studiów oraz popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a Daniela Milewskiego – podejrzenie wręczenia korzyści majątkowej oraz obietnica udzielenia korzyści osobistej w zamian za dokumenty potwierdzające ukończeniem studiów podyplomowych, a także przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwianiu spraw uczelni wyższej.