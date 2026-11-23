Marta Nawrocka przygotowała specjalne wystąpienie w ramach międzynarodowej kampanii „Every Child Has the Right”.

Pierwsza dama zaapelowała o ochronę dzieci przed przemocą i hejtem, również w internecie.

W nagraniu nawiązała do międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie.

Wystąpienie udostępniła Żaklina Skowrońska, a wpis wywołał mieszane reakcje internautów.

Marta Nawrocka ponownie zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa najmłodszych. Tym razem żona prezydenta Karola Nawrockiego przygotowała specjalne przesłanie na potrzeby międzynarodowej kampanii „Every Child Has the Right”. W nagraniu skierowanym do zagranicznych odbiorców mówiła o ochronie dzieci przed przemocą i zagrożeniami w świecie cyfrowym.

Materiał udostępniła na platformie X Żaklina Skowrońska. Wpis spotkał się z różnymi reakcjami. Część użytkowników pozytywnie oceniła aktywność pierwszej damy, inni skupili się na osobie autorki publikacji.

Marta Nawrocka wystąpiła w międzynarodowej kampanii. Mówiła o dzieciach

Wystąpienie pierwszej damy nawiązuje do konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, która odbyła się 18 i 19 listopada w Warszawie. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Marty Nawrockiej, a do rozmów zaproszono przedstawicieli innych państw i ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w internecie.

W swoim najnowszym przesłaniu żona prezydenta podkreśliła, że dyskusja o zagrożeniach w sieci nie powinna kończyć się wraz z zakończeniem konferencji.

– Jednak rozmowa o tym, jak chronić młodszych w sieci się nie kończy – zaznaczyła.

Marta Nawrocka zwróciła również uwagę na znaczenie współpracy międzynarodowej. Przypomniała, że podczas warszawskiego wydarzenia wybrzmiały głosy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy, Rumunii oraz Słowenii.

„Bezpieczne dzieciństwo nie może być przywilejem”. Apel pierwszej damy

W dalszej części nagrania Marta Nawrocka mówiła o hejcie i przemocy, których dzieci mogą doświadczać zarówno w codziennym życiu, jak i w internecie. Jej zdaniem najmłodsi potrzebują ochrony niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni pojawia się zagrożenie.

– Każde zasługuje na dzieciństwo wolne od strachu, pełne miłości i troski. Bezpieczne dzieciństwo nie może być przywilejem. Ono jest prawem – powiedziała.

Pierwsza dama podkreśliła również odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo najmłodszych. Zakończyła swoje przesłanie krótkim apelem o wspólne działanie.

– A naszym obowiązkiem jest tego prawa strzec. Bądźmy w tym razem – zaapelowała.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka w przesłaniu skierowanym na międzynarodową kampanię „Every Child Has the Right”💙 https://t.co/JiEBZsV4ZH— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) November 23, 2026

Nagranie Marty Nawrockiej trafiło do sieci. Internauci komentują

Wystąpienie pierwszej damy udostępnione przez Żaklinę Skowrońską stało się tematem dyskusji na platformie X. Wśród reakcji pojawiły się zarówno głosy uznania dla Marty Nawrockiej, jak i komentarze krytyczne wobec autorki wpisu.

Tematyka nagrania wpisuje się w aktywność publiczną pierwszej damy, która w ostatnich dniach koncentrowała się na zagrożeniach związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu.

Warszawska konferencja zgromadziła przedstawicieli kilku państw, a jej uczestnicy rozmawiali między innymi o cyberprzemocy, mowie nienawiści, ochronie prywatności oraz odpowiedzialności dorosłych i instytucji za bezpieczeństwo najmłodszych.

Przesłanie przygotowane w ramach kampanii „Every Child Has the Right” jest kontynuacją tych działań. Marta Nawrocka przekonuje, że ochrona dzieci powinna być wspólnym zadaniem niezależnie od granic państwowych.

Poniżej galeria zdjęć: Wszystkie stroje Marty Nawrockiej

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