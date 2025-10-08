Profesor Piotrowski mocno o premierze Tusku: Jego działania nie mają nic wspólnego z praworządnoscią

Uznany konstytucjonalista nie zostawia w "Sednie Sprawy" Radia Plus suchej nitki na premierze Tusku i jego ekipie. Działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczące rezygnacji z losowego przydzielania spraw sądowych nazywa ostentacyjnym wręcz łamaniem prawa. Profesor Ryszard Piotrowski twierdzi, że celem tych zmian jest chęć uzyskiwania orzeczeń na polityczne zamówienie.