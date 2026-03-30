Prof. Tomasz Bocheński wspomina Wiesława Myśliwskiego. Padły piękne słowa

Sara Osiecka
2026-03-30 14:30

Wiesław Myśliwski, wybitny polski pisarz, laureat Nagrody Nike, zmarł w wieku 94 lat. Jego twórczość, charakteryzująca się głębokim przesłaniem egzystencjalnym i nowatorską formą, zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prof. Tomasz Bocheński, autor książki-wywiadu z pisarzem „Rozmowy istotne”, dzieli się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat życia i twórczości Myśliwskiego, podkreślając jego wyjątkową wrażliwość i mądrość.

Wiesław Myśliwski

Autor: AKPA
  • Zmarł Wiesław Myśliwski, wybitny polski pisarz i laureat Nagrody Nike, w wieku 94 lat. Jego twórczość, charakteryzująca się głębokim przesłaniem egzystencjalnym i nowatorską formą, była doceniana zarówno w Polsce, jak i za granicą.
  • Prof. Tomasz Bocheński uważa Myśliwskiego za najwybitniejszego polskiego pisarza XX i XXI wieku, podkreślając uniwersalność jego dzieł, zwłaszcza późnych powieści, takich jak "Traktat o łuskaniu fasoli", które zyskały międzynarodowe uznanie. 
  • Myśliwski w swojej twórczości poruszał tematy wolności, współczucia i sensu istnienia, a jego dzieła w niezwykły sposób aktualizowały się z biegiem czasu, odnosząc się do kultury chłopskiej, historii i miłości. 

Prof. Tomasz Bocheński, kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku na Uniwersytecie Łódzkim, uważa Wiesława Myśliwskiego za najwybitniejszego polskiego pisarza XX i początków XXI wieku. Jego twórczość, zakorzeniona w tradycji wysokiego modernizmu, traktowała literaturę jako poważne, egzystencjalne przesłanie.

- Był autorem wywodzącym się z tzw. wysokiego modernizmu, w którym literatura była traktowana jako poważne, egzystencjalne przesłanie. Jest fenomenem, ponieważ trzy ostatnie wielkie powieści, układające się w tryptyk, czyli „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Ostatnie rozdanie” i „Ucho igielne”, napisał w bardzo dojrzałym wieku. Każda z tych książek zawiera – poza głębokimi, przenikliwymi przemyśleniami – również rodzaj wewnętrznej energii intelektualnej, która jest zaskakująca jak na późną twórczość. Należy też spojrzeć na Myśliwskiego jako na autora nowej formy, w której istotną rolę odgrywa element improwizacyjny – przygody, niespodziewanego przebiegu zdarzeń, koincydencji, bohaterów – podkreślił prof. Tomasz Bocheński.

Twórczość Myśliwskiego

Literaturoznawca zaznacza, że Myśliwski ma i będzie miał wielkie znaczenie dla literatury światowej. Jego książki, zwłaszcza „Traktat o łuskaniu fasoli”, zyskują czytelników na całym świecie dzięki tłumaczeniom.

- „Traktat” właściwie jest rodzajem pożegnania z tradycją literatury i kultury chłopskiej. Wywodzi się z rytuałów, które są w tamtej kulturze – mówię tamtej, bo Myśliwski uważał, że ona właściwie się skończyła – tych rytuałów, które mają głębokie znaczenie medytacyjne, w jakimś sensie zatrzymują czas, pozwalają rozpatrywać głęboko nitki przeszłości. W tej powieści metafora wywiedziona z kultury chłopskiej staje się metaforą uniwersalną. Jest tam temat, który Myśliwski nazywa tematem losu, czyli tego, w jakim sensie możemy złapać i powściągnąć te siły, o których właściwie nic nie wiemy, które kształtują nasze istnienie” – wyjaśnił Bocheński.

Forma „Traktatu”, będąca monologiem z niewidoczną postacią, jest, zdaniem Bocheńskiego, niezwykła w literaturze światowej. To rozmowa z kimś, kto „substancjalizuje” się na różne sposoby, stając się próbą wyjaśnienia sensu istnienia.

Aktualność i tematyka dzieł Myśliwskiego

Prof. Tomasz Bocheński podkreśla, że twórczość Myśliwskiego w niezwykły sposób aktualizowała się z biegiem czasu. Jako przykład podaje powieść „Pałac”, która stała się metaforą pańskości i chłopskości, korespondując z współczesnymi książkami na temat kultury chłopskiej. „Kamień na kamieniu” to z kolei requiem dla dawnej kultury, dotykające tematu żywego języka i opowieści.

- Obecnie powieść ta stała się metaforą pańskości i chłopskości, która awansowała i przybyła do miast. I właściwie koresponduje z wieloma książkami pisanymi obecnie w języku polskim na temat kultury chłopskiej. A „Kamień na kamieniu” to jest właściwie requiem tamtej kultury. Niezwykła książka, trochę łotrzykowska, ale opowiadająca właściwie, czym był żywy język. Ta powieść dotyka najważniejszego tematu Myśliwskiego – co jest żywe w nas, kiedy próbujemy wyrazić nasze istnienie. On uważał, że jest to język mówiony, język opowieści, narracji i dlatego szukał go najpierw w społeczności chłopskiej – wyjaśnił.

W „Widnokręgu” Myśliwski porusza wątki autobiograficzne, ukazując perspektywę jednostki wobec okrucieństwa historii. „Ostatnie rozdanie” opowiada o niespełnionej miłości w nowoczesnym świecie. Wiesław Myśliwski, odbierając tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2022 roku, powiedział: „W trudzie bycia wolnym widzę sens uprawiania literatury mimo kosztów, jakie za to płacę. Patrząc na swoje życie z perspektywy 90 lat, sądzę, że to literatura nauczyła mnie wolności”.

- Kiedyś w rozmowie z Wiesławem Myśliwskim powiedziałem mu, że nauczył się uśmiechać. On odpowiedział, że długo się tego uczył. Więc ten rodzaj wolności wynikał też z tego, że potrafił oddzielić się poprzez opowieść od doświadczeń bardzo biednej i dla nas tragicznej młodości. Można to powiedzieć słowami Witkacego, że jedyną wolność czy jedyny raj, jaki mamy, to jest raj sztuki i opowieści. Myśliwski jest pisarzem, który opisuje wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji, również te najgorsze czy najnędzniejsze. Jednocześnie potrafi się zawsze wznieść ponad nie przy pomocy głębokiej empatii – zaznaczył literaturoznawca.

Prof. Bocheński podkreśla, że Myśliwski to pisarz współczucia, a nie absurdu czy okrucieństwa. Jego wolność to wolność myśli i doświadczenia etycznego, przejawiająca się także w formalnej swobodzie i dążeniu do perfekcji w pisaniu.

Myśliwskiego prywatnie

Prof. Tomasz Bocheński, który utrzymywał z pisarzem bliskie kontakty, wspomina go jako „człowieka głębokiej troski o innych”.

- Jego dobroć często ukrywała się za taką zewnętrzną, „męską szorstkością”. Był człowiekiem wrażliwym, czułym i pomagającym, no i mądrym. Ale był też entuzjastą na przykład sportu, zwycięstw. I człowiekiem, który potrafił smakować istnienie. Rozumiał, czym jest nasycenie się chwilą, doznaniami życiowymi. W ogóle nie był to hedonizm, ale rodzaj mądrości. Mądrości, którą miałem szczęście poznać – podkreślił.

Wiesław Myśliwski pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, która nadal inspiruje i skłania do refleksji nad sensem ludzkiego istnienia. Jego twórczość, pełna empatii i mądrości, na długo pozostanie ważnym elementem polskiej i światowej literatury.

W naszej galerii zobaczysz wspomnienia Wiesława Myśliwskiego:

Wiesław Myśliwski
Galeria zdjęć 15
Sonda
Czytałeś książki Wiesława Myśliwskiego?
CHRZEŚCIJAŃSTWO DYSKRYMINOWANE NAWET PRZEZ... ALGORYTMY
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki