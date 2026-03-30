Nie żyje Kazimierz Nowaczyk. Przez lata badał przyczyny Smoleńska. Zmarł po walce z podstępną chorobą

Wiadomość o śmierci Kazimierza Nowaczyka przekazała jego małżonka, we wpisie na portalu X: - Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28.III.2026 r. na raka trzustki. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji - napisała.

W kolejnym wpisie wdowa odniosła się do nieprawdziwych informacji na temat przyczyn śmieci męża: - Z przykrością zauważamy, że na tym portalu i w innych mediach rozpowszechniano nieprawdziwe informacje, jakoby śp. Kazimierz padł ofiarą napaści i pobicia; rodzina Zmarłego oczekuje zaprzestania powielania plotek. Lidia Nowaczyk i Rodzina.

Z przykrością zauważamy, że na tym portalu i w innych mediach rozpowszechniano nieprawdziwe informacje, jakoby śp. Kazimierz padł ofiarą napaści i pobicia; rodzina Zmarłego oczekuje zaprzestania powielania plotek.Lidia Nowaczyk i Rodzina— KaNo (@KaNowaczyk) March 29, 2026

Kazimierz Nowaczyk z wykształcenia był fizykiem. Ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego specjalizacją była spektroskopia fluorescencyjna i molekularna. W czasach stanu wojennego był internowany, wtedy też poznał Antoniego Macierewicza. Przez wiele lat pracował w USA, w Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Szkoły Medycznej University of Maryland w Baltimore. W 2010 roku był jednym z naukowców pracujących przy badaniu przyczyn katastrofy w Smoleńsku, został ekspertem zespołu parlamentarnego zajmującego się tragedią smoleńską pod kierownictwem Macierewicza.

Dr inż. Kazimierz Nowaczyk był także członkiem komitetu naukowego Konferencji Smoleńskich. W 2016 został pierwszym zastępcą przewodniczącego podkomisji smoleńskiej, a w 2017 po odejściu Wacława Bereszyńskiego został wybrany na pełniącego obowiązki przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem. Pełnił tę funkcję do 2018, kiedy to szefem podkomisji został Antoni Macierewicz.

