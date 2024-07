Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Prof. Siewierska: Jeśli koalicja 15 października się rozpadnie, to PiS wróci natychmiast

Profesor Anna Siewierska, która gościła w "Expressie Biedrzyckiej", odniosła się do sprawy Marcina Romanowskiego oraz do przegranego głosowania ws. depenalizacji aborcji. - Jeśli koalicja 15 października się rozpadnie, to PiS wróci natychmiast - oceniła ekspertka.